Beim 33. Mal fehlte den meisten Ahlenern dann doch das gewohnte Wohnzimmer zum Stadtfest. Zumindest bei einer Umfrage, wie das Werseufer am Städtischen Gymnasium als Ausweichstandort ankommt, wird oft wehmütig der nicht weit entfernte Marktplatz erwähnt, der aber nun mal nicht zur Verfügung steht. Aber was am Werseufer ist Top oder Flop?

„Schlecht ist das hier nicht an der Werse, aber man ist den Marktplatz gewohnt“, stellt Martin Hatscher gleich im Auftaktsatz den Bezug zum Altgewohnten her, weil ihm die Altstadt mit ihren Gebäuden drum herum fehle. Zumindest sei das Werseufer noch am nächsten an der Altstadt dran, tröstet sich der Vorhelmer.

„Ich finde das ganz nett, aber die Breite ist zu begrenzt“, empfindet es Michael Götte. Trotzdem gewinnt er dem Standort gerade bei dem überaus wolkenlosen und heißem Sommerwochenende einen Vorteil ab, den auch der Marktplatz nicht bietet: „Die Bäume mit ihrem Schatten sind schon angenehm.“

Michael Götte Foto: Ralf Steinhorst

Zuerst habe er die Idee mit dem Werseufer gut gefunden, die Umsetzung sei aber dann doch enttäuschend gewesen. „Die Wände nehmen den Charakter des Wassers“, bedauerte Matthias Panick, dass auf einem großen Teil des Ufers die Sicht auf die Werse versperrt ist.

Derweil hat Wolfgang Droste mit seiner Frau Carin in der Nachmittagssonne das Stück Mauer am Werseufer entdeckt, das nicht abgesichert ist: „Hier auf der Mauer könnte ich endlos sitzen!“ Ist ja auch ein schönes Plätzchen in Höhe der Fontäne, aus der das Wasser schießt und bei leichtem Wind erfrischende Wasserspritzer in den Rücken weht. Nicht nur das: Die Sonne produziert an der Fontäne so noch einen Regenbogen. Stadtfest gehe so auch ohne Regen: „Das Werse-Mikroklima ist besser als auf dem Marktplatz.“

Carin und Wolfgang Droste. Foto: Ralf Steinhorst

Manko sei allerdings gerade am Vorabend gewesen, dass es zu eng gewesen sei. Da sei es schwer gewesen, nach hinten zu den Toiletten zu kommen. Das sei auf dem Marktplatz besser, ergänzt Carin Droste, da böten die Kneipen mehr Möglichkeiten. Ein Toilettenwagen im vorderen Bereich wie beim Gourmetmarkt wäre schon gut gewesen. Aber die Atmosphäre am Werseufer gefalle ihr ansonsten sehr.

Serhat Ulusoy findet, dass wegen des schlauchigen Geländes die Bühne zu weit weg sei: „Am späten Abend sind ja die meisten Menschen wegen der Musik hier – da kam man kaum durch.“ Deshalb bedauere er auch, dass nicht die Chance genutzt wurde, mit Zechengelände oder Paul-Rosenbaum-Platz mal eine richtige Alternative zu nutzen. Zumal häufig kritisiert werde, dass sich nicht alle Bevölkerungsgruppen einbringen.