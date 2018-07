Feminismus, Flüchtlingskrise, Chancengleichheit und Industrie 4.0 – das waren am Freitagabend die Themen in der Mensa des Städtischen Gymnasiums. Zusammen mit Innosozial und dem Projekt „Demokratie leben“ fand hier das Politcafé statt. Dazu hatten die Veranstalter Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien geladen. Moderiert wurde das Format von Zainab Madmar und Vladyslav Baranyuk. „Sie haben jetzt jeder 60 Sekunden Zeit, Ihr Statement zu den Themen abzugeben“, forderte Letzterer, seines Zeichens Schülersprecher des Städtisches Gymnasiums, die Diskutanten auf. Sodann konnten Henning Rehbaum, Landtagsabgeordneter der CDU, Annette Watermann-Krass, Landtagsabgeordnete der SPD, Markus Diekhoff Landtagsabgeordneter der FDP, Petra Pähler-Paul, Ratsfrau von Bündnis90 / Die Grünen, Serdar Ibrahimovic von den Linken, und Dr. Christian Blex von der AfD in aller Kürze die Basis für die anschließende Schülerdiskussion legen. Mit dem Thema Feminismus begann die Runde und offenbarte bereits viele Unterschiede. So empfand der AfD-Mann Gleichstellung gar als Diskriminierung, der FDP-Vertreter sah sie hingegen als eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Als rechtlich geschafft, aber in der Praxis verbesserungsfähig, bezeichnete sie der CDU-Mann, dafür sprach sich die Grünen-Frau für Quoten, gegen Sexismus und niedrige Löhne aus. Dafür war auch die SPD-Vertreterin, die sich für Quoten und „echte“ Gleichstellung stark machte.

Unterbrochen wurden die Beiträge durch Musikeinlangen des Duos Juma Munk. Nach ihren kurzen Statements traten die Politiker in das Gespräch mit den Schülern ein.