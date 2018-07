Gespräch zwischen Leben und Tod

Mit indischen Bharatanatyam-Tänzen gestaltete die Hamburgerin Katja Shivani am Samstagvormittag eine außergewöhnliche Marktmusik in der St.-Bartholomäus-Kirche. Es war zugleich die inzwischen dritte indische Ausgabe der Marktmusik, die wieder mit einem anschließenden indischen Essen im Barthelhof verbunden war.

Mit dem Zitat „Erst seit ich tanze, lebe ich. Vorher habe ich nicht existiert“ des persischen Mystikers Rumi leitete Ilse Blomberg in die Marktmusik ein. Denn in Indien spielt der Tanz in den Religionen eine wichtige Rolle. Das hat auch die Tänzerin Katja Shivani bei ihren zahlreichen und langen Aufenthalten in Indien – sie hat dort auch studiert – entdeckt. „Ein Leben ohne Tanz, ist wie eine Reise durch das nichts“, sagt sie.

Der indischen Atmosphäre des Konzerts schloss sich auch Andreas Blechmann an, der einen handgemachten indischen Hochzeitsmantel trug. Er wies auf die indische Kultur hin, in der man das Positive in seinem Gegenüber sieht und ihm damit schon in der Begrüßung Respekt zollt.

Katja Shivani trug ein traditionelles fünfteiliges orangenes Tempeltänzerinnenkostüm, das zum Ankleiden sehr zeitaufwendig ist. Zwei Stunden braucht es inklusive Schminken, bis eine Tempeltänzerin fertig gekleidet ist. Getanzt wird mit Salangai, das sind an den Fußgelenken angebrachte Glöckchen, und barfuß. „Die Salangai sind für die Betonung des Rhythmus zuständig“, erklärte die Tänzerin.

Die Bharatanatyam-Tänze gehören zu den acht klassischen Tanzstilen in Indien, die sich im Einzeltanz in technische und erzählerische Tänze untergliedern. Insgesamt drei Tänze hat Katja Shivani aufgeführt, für die sie die Ausführungen etwas geändert hat, weil der Platz vor dem Altar etwas eng bemessen war. Dadurch bezog die Tänzerin den Altar mit ein.

Im ersten Teil präsentierte die Hamburgerin den Blütenopfertanz „Pushpanjali“, im zweiten tanzte sie mit dem „Barathiyar Song“ ein ausdrucksvolles Zwiegespräch zwischen Lord Shivar, dem Gott des Lebens, und Lord Yama, dem Gott des Todes. Die „Thillana for Mother Mary“ als dritter Teil war ein technischer und erzählerischer Tanz für die Mutter Maria.

„Diese klassischen Tänze bringen wir auch in unseren Dörfern den Kindern bei“, freute sich der indische Pfarrer Joseph Thota, der wie die Konzertbesucher der Tänzerin Katja Shivani applaudierte. Anschließend bat er zum indischen Büfett in den Barthelhof, das wieder sehr großen Zuspruch fand. Der Erlös fließt der Stiftung „Bridge of Hope“ von Pfarrer Thota zu, die sozial schwache Menschen in seiner Heimat unterstützt.