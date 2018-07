Gummibärchen und Geschenke

„MabioKart“ war das Motto der 2018er-Abiturentia des St.-Michael-Gymnasiums. Die feierte sich am Samstagabend mit einem Ball in der voll besetzten Stadthalle ihren Abschied aus dem Schulleben. Und nutzte die Gelegenheit, sich bei den Lehrern für Gemach und Ungemach der vergangenen Jahre zu „bedanken“.

So rauschend das Fest war, der Anfang war eher verhalten. Mit einer satten Verspätung traten die Moderatoren Benedikt Specht und Niklas Schicke auf die Bühne und kündigten die Spiele an, die zwischen den Vorstellungen der einzelnen Leitungskurse geboten wurden. Im unteren Foyer gab es die Möglichkeit, sich mit den meist eigens dazu angeschafften Ballroben in beliebiger Konstellation – mit zukünftigen Ex-Klassenkameraden, Freunden oder Eltern – ablichten zu lassen. Ein Angebot, das immer gern genutzt wird und in der Regel für ansehnliche Schlangen sorgt.

Die Kurssprecher ließen bei der Vorstellung keine Möglichkeiten aus, ihre „Pauker“ vorzuführen – doch immer liebevoll. Mit wohlüberlegten Präsenten bedankten sich die Schüler. So bekam die Leiterin eines Deutsch-Leistungskurses, Eva-Maria Liebing, eine kleine Goethe-Büste für die Goethe-Tour in die Goethe-Stadt Weimar. So erging es allen Kursleitern, sie kamen gut davon.

Die Moderatoren Benedikt Specht und Niklas Schicke Foto: Peter Schniederjürgen

Dennoch brachten die Moderatoren einen Kritikpunkt an. „Leider wurde uns der Chaostag in der Motto-Woche untersagt. Das sollte sich die Schulleitung für die Zukunft überlegen“, sagte Benedikt Specht. Und Niklas Schicke ergänzte: „Es ist uns wirklich wichtig und wir sind sicher, dass sich unsere Nachfolger auch dann zu benehmen wissen.“

In den Spielreihen zwischen den Kursvorstellungen mussten sich die Pädagogen gegen die Schüler behaupten. So gab es das Zitate-Raten. Für die richte Antwort der verzwickten Zitate gab es Gummibärchen und im Irrtumsfall eine Strafe. So musste eine Lehrperson mit einem vollen Wasserglas einige Runden über die Bühne drehen.

Die Pause bot Gelegenheit, sich mit Speisen zu stärken. Auch die Beine vertreten oder mal eine Runde flanieren war eine schöne Abwechslung. Schließlich hat Frau ja nicht täglich Gelegenheit, so voluminöse Kleider zu tragen wie Anna mit ihrem auslandenden, reifrockgestützten Hingucker. Der brachte eine Hauch von Scarlett O’Hara aus „Vom Winde verweht“ in die Stadthalle.