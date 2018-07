„Ticket To Happiness“ vom Balkan bis Irland

„Einen tollen Abschluss“, verspricht Moderator Lars Niermann am späten Sonntagnachmittag, als zahlreiche Besucher die Stuhlreihen vor der Bühne füllen, um den letzten Livemusik-Beitrag des Stadtfestes anzuhören. Zum Abschluss des Familientages erklingt am Werseufer Akustisches vom Quartett „Ticket To Happiness“: Die Musiker aus Siegen präsentieren dabei vorwiegend eigene Songs aus ihrer im April veröffentlichten CD „All Aboard“.

Dass sie sich nicht bloß dem Irish Folk verschrieben haben, demonstrieren die Vier gleich mit dem ersten Stück. „Lili la liberté“ heißt der schwungvolle Song mit französischem Text. In der Besetzung mit Cajón, Violine, Gitarren und Banjo klingt der Folk von „Ticket To Happiness“ zuweilen nach südländischer Straßenmusik, wobei die Zuhörer zum sauber abgemischten Akustik-Sound sogar bei unbekannten Stücken im Takt mitklatschen.

Die Instrumentalisten Yannick Helle, wechselweise an Cajón oder Gitarre, Mona Kaczmarczyk an der Violine und der Mandolinen- und Banjo-Spieler Patrick Helle überzeugen zwischendurch mit einem temperamentvollen Balkan-Tanzstück, bevor die musikalische Reise dann nach Irland führt: Beim eigenen Song „Change The Course“ gehe es um den „Brexit“, erklärt Sänger Jan Phillip Bäumer. Das Lied klingt mit seiner im langsamen Walzertakt gehaltenen Melodik beim sehnsüchtigen Violinenspiel Mona Kaczmarczyks nahezu genauso typisch irisch wie das traditionelle „Rocky Road To Dublin“ und wird mit viel Beifall vom gemischten Publikum von Jung bis Alt belohnt.

Besonders groß ist der Applaus der Zuhörer indes bei der Coverversion von Ed Sheerans populärem „Galway Girl“. Und schließlich wird vor der Bühne und unter den Schatten spendenden Bäumen am Werseufer beim vermeintlich letzten Stück des Konzerts, „Happiness“ – Glück – bereitwillig mitgesungen. Die Musik vom Folk-Quartett passt bestens zum Sommerwetter wie auch zum „Ausweichort“ am Bruno-Wagler-Weg, findet nicht nur Moderator Lars Niermann beim Stadtfest-Finale, sondern auch das Publikum.

Das wird nach seinen „Zugabe“-Rufen von „Ticket To Happiness“ noch mit einem musikalischen „Beautiful Day“ belohnt: ein schöner, sommerlich entspannter Ausklang im Akustik-Gewand nach drei Tagen Feiern also.