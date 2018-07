Aha-Erlebnis bei vielen Besuchern

Für Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels und den ehrenamtlichen Stadtchronisten Jürgen Rheker war jetzt, knapp zwei Wochen, bevor das Mammut Ahlen wieder verlässt, der richtige Zeitpunkt, um das Zusatzschild mit Erläuterungen zum Straßennamensschild „Mammutpfad“ zu enthüllen. Außergewöhnlich war dieses Mal der Ort der Zeremonie, das Heimatmuseum. Denn normalerweise werden diese Schilder in den jeweiligen Straßen eingeweiht.

So aber konnte das Ahlener Mammut dem feierlichen Akt selbst beiwohnen und schien dabei zufrieden über die Schultern von Wessels und Rheker zu schauen. Da das Urvieh zurzeit auf „Heimatbesuch“ ist, wollte die Stadt die Gunst der Stunde nutzen, dass erstmals ein Namensgeber „persönlich“, wenn auch nicht mehr lebendig, anwesend sein konnte.

„Daher also kommt der Name Mammutpfad, haben viele Menschen nach dem Besuch der Ausstellung gesagt“, schilderte Christoph Wessels das Aha-Erlebnis. Dass die Bezeichnung „Mammutpfad“ zutrifft, stellte Jürgen Rheker heraus. Denn die Fundstelle befand sich in einer Tongrube der Ziegelei des früheren Stanz- und Emaillierwerkes der Gebrüder Seiler, dem heutigen Parkplatz von Kaldewei.

Am 21. Juni 1910 wurde das Skelett des vor zirka 41 000 Jahren verendeten Mammuts gefunden. Erst 18 Jahre später wurde das erste Haus an dem bis dahin namenlosen Weg gebaut, der aber noch im gleichen Jahr, 1928, den Namen „Mammutpfad“ bekam. Von dort entnahmen die Ahlener Karnevalisten ab den 1980er Jahren für viele Jahre heimatliche Erde mit nach Münster, wenn sie zum närrischen Streitgespräch das Mammut im Geologischen Museum besuchten.

Das europaweit am vollständigsten erhaltene Mammut hat einen großen Ansturm auf das sonst so beschauliche Heimatmuse­um ausgelöst. Christoph Wessels rechnet mit bis zu 4000 Besuchern insgesamt, wenn das Mammut am 22. Juli das letzte Mal dort zu sehen sein wird. Bis dahin können noch die eintrittsfreien Öffnungszeiten mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr genutzt werden. „Wer es noch nicht gesehen hat – sputen“, rät Wessels daher. Das Zusatzschild bleibt bis zum Ausstellungsende im Heimatmuseum, ehe es dann an beiden Enden des Mammutpfads installiert wird.