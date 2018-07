Blick hinter Kino-Kulissen

Zum Ende des Schuljahres, wenn die Zeugnisse schon geschrieben, aber noch nicht verteilt sind, nutzen die Ahlener Grundschulklassen gerne die Zeit für einen „Strolche-Besuch“ in einer Kultureinrichtung ihrer Heimatstadt.

Dahinter verbirgt sich ein ganz besonderes Kulturprogramm für alle Ahlener Grundschulkinder. So waren in dieser Woche die dritten Klassen der Martinschule im Kino. Nicht, dass sie noch nie im Kino gewesen wären, aber dieser etwas andere Filmtheater-Besuch wird den Schülern in Erinnerung bleiben, denn Martin Temme vom „Cinema Ahlen“ eröffnete ihnen noch einmal ganz andere Sichtweisen. Bevor der Film anlief, schilderte er den aufmerksamen Zuhörern, wie die Technik der Filmvorführung funktioniert – also auch, was sich hinter der Wand mit dem kleinen Fenster befindet. Das hatten sich einige Kinder schon immer gefragt.

Auch Geschäftsbereichsleiter Bernd Münstermann von der Sparkasse zeigte sich sehr interessiert. „Die Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost setzt mit dieser Förderung gerne ein Signal in der kulturellen Bildung für Kinder“, erläuterte er die Unterstützung für das nun ablaufende Schuljahr. „Durch einen spannenden Blick hinter die Kulissen werden die Kultureinrichtungen auf spielerische Art und Weise entdeckt, so dass schon früh und nachhaltig dieses Interesse geweckt wird“, ergänzte er und lugte dabei selbst interessiert in den Filmvorführraum.

In diesem Schuljahr waren ungefähr 1700 „Kulturstrolche“ aus 69 Klassen unterwegs und über 500 „Kulturstrolche“ haben mit ihrem Entlasszeugnis der Grundschule auch ein „Strolchdiplom“ erhalten. Dieses dokumentiert, dass sie mindestens sechs Kultureinrichtungen ihrer Stadt innerhalb der vergangenen drei Schuljahre besucht haben.