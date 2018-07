Zur neuen Session eine Prinzessin?

„ Diskutiert wurde schon lange darüber, ob Frauen auch Stadtprinzessin werden sollten. Diskutiert wurde schon lange darüber, ob Frauen auch Stadtprinzessin werden sollten. “ Christian Weirowski

Bereits am 15. Dezember 2010 wurde die BAS-Geschäftsordnung bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung dahingehend geändert, dass auch ein Prinzenpaar proklamiert werden durfte. In der Präsidentensitzung, die monatlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammenkommt, brachte der Ahlener Carnevals-Club (ACC) am 17. Mai den Antrag ein, eine alleinregierende Stadtprinzessin zu ermöglichen. Überraschend deutlich mit 16 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen wurde der Antrag angenommen. Eine Gegenstimme gab es nicht. Einen Monat später – am 21. Juni – wurde die dafür notwendige Änderung der BAS-Geschäftsordnung in einer Abstimmung ebenfalls bestätigt und ist damit gültig.

Dass ausgerechnet der ACC den Antrag einbrachte, lässt aufhorchen: Wird es etwa schon zur kommenden Session eine Stadtprinzessin in Ahlen geben? Denn dann wird die Gesellschaft mit dem Mammut im Wappen die Sessionsführung übernehmen. „Ich würde mich freuen, wenn es in meinem letzten Jahr als BAS-Vorsitzender noch klappen würde“, lächelt Christian Weirowski, ohne zu verraten, ob es so kommen wird. Denn das bleibt bis November ein Geheimnis.