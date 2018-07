Wer möchte nicht im Sommer in der Sonne liegen und im Strandsand barfuß spazieren gehen? Genau das richtige Angebot dafür und die Ferien daheim, bietet die Schuhfabrik wieder in diesem Jahr. In eine Oase mitten in der Stadt lockt das soziokulturelle Zentrum ab Freitag, 13. Juli, ab 18 Uhr sechs Wochen lang.

In dieser Zeit verwandelt sich ein Teil des Parkplatzes hinter der Schuhfabrik (Zugang über die Terrasse) in die „CopacaBüz“ mit Sandstrand, Liegestühlen, Bar, Grill und chilliger Atmosphäre.

Auch an die ganz Kleinen wird gedacht, sie können im Sand buddeln, Burgen bauen oder mit bereit liegenden Spielsachen spielen.

An diesem Ort der vielfältigen Kultur findet auch das Fernweh-Sommerprogramm mit Konzerten und Open-Air-Filmen statt. Am Samstag, 21. Juli, ist der Auftakt mit dem „Nico Maleón & La Sonora Project“ aus Mexico mit einem Mix aus Reggae, Hip Hop und Rock.

Folk der Welt von St. Petersburg bis Santiago de Chile findet mit „Hop Stop Banda“ am 28. Juli Gehör. Freunde des Irish Folk dürfen sich auf „Tone-Fish Trio“ am 4. August freuen.

Die beiden Kinofilme „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ am 11. August und „Nur wir drei gemeinsam“ am 18. August, dürften das Herz aller Weltenbummler höher schlagen lassen. Damit steht einem ereignisreichen und trotzdem entspannten Sommer nichts mehr entgegen. Mehr Infos im Internet.