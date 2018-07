Hängebrücke und Kletterspirale

Eigentlich hatte die Stadt eine Neugestaltung des Spielplatzes Auf dem Knüppelsberg im Rahmen ihres Spielplatzkonzepts noch gar nicht auf der Rechnung. Aber das Förderprojekt „Soziale Stadt“ des Landes NRW für den Ahlener Osten sorgt vielleicht dafür, dass der Spielplatz doch schneller als geplant modernisiert werden kann.

Wobei das „Vielleicht“ noch großgeschrieben wird. „Wir müssen jetzt kreativ sein und das Land NRW überzeugen, dass es in diesen Spielplatz investiert“, erklärte Markus Beckmann bei einer Anwohnerinformation am Dienstagnachmittag auf dem Spielplatz. Denn es müsse jetzt schnell gehen und die Gestaltungswünsche sollen in den Antrag einfließen. Noch in diesem Sommer muss der Antrag auf den Weg gebracht werden, damit die Bezirksregierung schnell über die Förderung entscheiden kann. Sollte diese bewilligt werden, würde eine Ausschreibung im Herbst erfolgen. Im Frühjahr könnte der Spielplatz dann umgestaltet werden.

Eine Rutsche, ein Klettergerüst, eine Seilbahn sowie Sitzbänke und ein Parcours standen bei der Abfrage von Markus Beckmann und Annika Neumann, die für die Koordination der Kinder- und Jugendbeteiligung bei der Stadt verantwortlich ist, ganz oben auf der Wunschliste von Kindern und Erwachsenen. Eine Abfrage unter erschwerten Bedingungen: Alle Teilnehmer mussten mit der Beengtheit unter dem Pavillon klarkommen, weil zwischenzeitlich ein Gewitter aufgezogen war.

Auch Jörg Pieconkowski hatte sich schon Gedanken gemacht und legte seinen Plan vor, der sofort gut ankam. „Der Grundgedanke sind die Bäume“, erklärte der Gruppenleiter von den Umweltbetrieben. So bilden dann auch zwei Türme im Stil von Baumhäusern, die mit einer Hängebrücke verbunden sind, einen Schwerpunkt. Eine Kletterspirale soll dann ein weiterer sein. Der zentrale Sandbereich soll bleiben, die Wippe und die Drehscheibe wiederverwendet werden. Der Pflasterbereich soll mit einer Tischtennisplatte versehen werden. Den Wunsch nach einer Seilbahn musste Pieconkowski aber freundlich ablehnen. Das erfordere zu viel Platz und würde das Projekt überteuern: „Was Sie hier sehen, da liegen wir jenseits von 100 000 Euro“.

Der Umrandungszaun soll entfernt und durch einen niedrigen Zaun an den drei Straßen ersetzt werden. Insgesamt bleibt die bespielbare Grundfläche erhalten, nur die Geräte ändern sich. Zufrieden zeigte sich auch Markus Beckmann: „Es finden sich die meisten Wünsche im Konzept wieder.“ Annika Neumann hält die Anwohner über die Entwicklungen auf dem Laufenden.