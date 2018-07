3000 Fotos für das Stadtmodell

Roland Klein machte aus seiner Begeisterung keinen Hehl. „Ich finde es sensationell“, sagte das Kuratoriumsmitglied der Sparkassenstiftung am Mittwoch im Technischen Rathaus bei der Präsentation des Stadtmodells durch Felix Broerken. Der freischaffende Künstler, gerade von Soest nach Welver umgezogen, stellte einem kleinen Kreis aus Vertretern der Verwaltung, Wirtschaftsförderung und den Sponsoren das Ergebnis viermonatiger Arbeit vor.

Es zeigt die heutige Innenstadt innerhalb der alten Stadtbefestigung im Maßstab von 1:650. Doch das, was schon zum Tasten und Begreifen einlädt, ist nur ein Modell aus Styrodur. Das gewichtsmäßig Schwerste daran ist die Holzplatte. Das wird sich allerdings ändern, wenn das Stadtmodell in Bronze gegossen sein wird.

Bis dahin liegen vor Felix Broerken allerdings noch etliche Arbeitsschritte. Zunächst muss das jetzige Modell, das nach Fotos entstand, die der Künstler zuvor von jedem Haus und jedem Straßenzug der Innenstadt aufgenommen hat, in einigen Punkten nachgearbeitet werden. In den zurückliegenden Monaten hat sich Broerken mit dem Smartphone systematisch durch das innerstädtische Straßennetz gearbeitet. Dabei sind rund 3000 Fotos entstanden, schätzt der Künstler, der zusammen mit seinem Vater Egbert die Stadtmodelle anfertigt. Den bislang „weitesten“ Auftrag erledigte ihre Werkstatt im vergangenen Jahr, als die Stadt Baku, Hauptstadt Aserbaidschans, ein solches Stadtmodell in Auftrag gab. „Die Wege zwischen Welver, Ahlen und Münster sind Gott sei Dank nicht ganz so weit“, meinte Felix Broerken.

In einem nächsten Schritt wird eine Negativform in Wachs erstellt. Dabei wird das jetzige Modell völlig zerstört, warnt der Künstler vor Hoffnungen, einzelne Teil des Modells ließen sich womöglich retten. Die Feingestaltung wie Straßennamen in Blinden- und in Klarschrift erfolge erst dann, erklärte Felix Broerken.

Blindenschrift? Das war Egbert Broerkens Ursprungsgedanke, als er, angeregt durch den Rotary Club Münster, vor über 20 Jahren begann, Stadtmodelle zu schaffen, die für Blinde lesbar sind. Dabei steht das Ertasten und Begreifen im Vordergrund. Entsprechend widerstandsfähig muss die Bronzeoberfläche sein, die mit einer hauchdünnen Wachsschicht zum Schutz gegen Graffiti überzogen wird. Drei Monate verbleibt das in Bronze gegossene Modell in der Gießerei in Münster zum Aushärten, bevor es an seinen Bestimmungsort montiert werden kann. Das wird der Marktplatz sein, genauer die mit Blaubasalt gepflasterten Zunge zwischen zwei Bäumen, wie Stadtbaurat Andreas Mentz ausführte. Aufgeblockt werden soll das Bronzemodell, dass, wie Felix Broerken schätzte, statt der bisher fünf an die 140 Kilogramm auf die Waage bringen wird, auf dem anthrazitfarbenen Betonstein, der auch als Abgrenzung und Sitzgelegenheit auf dem neugestalteten Marktplatz Verwendung findet.

Offen ließ Mentz den Zeitpunkt der Einweihung, die möglichst im zeitlichen Abstand zum trubeligen Advent liegen sollte. Dazu gab es von den Sponsoren in Person von Simone Goertz als Vorsitzende der Sparkassenstiftung und Kuratoriumsmitglied Roland Klein sowie Franz Tripp als Vorsitzendem der Bürgerstiftung ein zustimmendes Nicken.