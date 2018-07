Azubis führen „eigene“ Firma

Zuerst kamen sie etwas tröpfelnd, aber dann doch in erstaunlicher Anzahl. Ab dem späteren Nachmittag füllte sich das Ausbildungszentrum von Kaldewei am Dienstag stetig mit interessierten Jugendlichen, nicht wenigen Eltern und Lehrern. Sie alle wollten sich über die Möglichkeiten und die Konzeption der Ausbildung bei Europas Badewannenhersteller Nummer 1 informieren. Wie viele Unternehmen kämpft auch der Emaillierer um nachkommende Fachkräfte besonders im technischen Bereich. Darum hatte Kaldewei zum „Tag des offenen Ausbildungszentrums“ geladen.

„Gerade was die Industriemechaniker angeht, bilden wir viele aus, dennoch geht uns immer wieder ein erheblicher Anteil ans Studium, sagen wir mal, verloren“, formuliert Ausbildungsleiter Dieter Werner ein großes Problem. Aus dieser Not macht Titus Schulte eine Tugend. „Als Fachkraft für Metall habe ich vor rund zwei Jahren angefangen, jetzt erweitere ich, wenn alles klappt, zum Industriemechaniker“, freut sich der junge Mann über die Aufstiegschancen im Unternehmen. Für Werner ein echter Gewinn. „Wir benötigen solche Fachkräfte in allen Abläufen der Produktion“, so der Ausbilder.

Meike Dietrich und Isabell Driller stellen die „Little Company“ vor. Foto: Peter Schniederjürgen

Sein Unternehmen punktet mit dem Ausbildungszentrum bei den Interessierten. Jonas Tripp ist sich zwar über die genaue Richtung, in die er mal gehen will, noch nicht sicher. „Aber was Technisches soll es auf jeden Fall sein“, steht für den angehenden Azubi fest. Bei Kaldewei kann er schon mal seine Geschicklichkeit testen. „Wir haben hier neben den modernen Maschinen auch noch alte, analoge Geräte stehen“, zeigt Nick Boschanski. Er ist im ersten Lehrjahr und zeigt dem Gast die Funktion an der analogen Fräsmaschine. Aufgabe: eine technische Form nachzuarbeiten. Um das Unfallrisiko zu minimieren, den Aha-Effekt aber zu maximieren, wird das Werkstück durch ein Papier und der Fräskopf durch einen Filzschreiber ersetzt. So kann mittels der guten alten Handkurbeln die vorgegebene Form genau nachgearbeitet werden – mit den gewünschten Lerneffekten.

Natürlich gibt es bei Kaldewei nicht nur technische Berufszweige. Um die Leistung der angehenden Kaufleute anzustacheln, gibt es auch hier bereits die Möglichkeit, zum Junior-Geschäftsführer aufzusteigen. Denn die „Little Company“ ist ein fester Bestandteil der Unternehmensstruktur, wird aber vollständig, einschließlich der Geschäftsleitung, von Auszubildenden geleitet. „Wir haben in unserer normalen Ausbildungs- und Arbeitszeit immer wieder Dienst für die Company“, berichtet Isabell Driller. Sie ist im ersten Jahr der Ausbildung zur Industriekauffrau und stellt mit der Kollegin aus dem zweiten Jahr, Meike Dietrich, die Azubi-Firma vor. „Wir stellen Produkte selber her oder kaufen zu und bearbeiten sie, um sie dann ganz normal zu vertreiben“, so die „Zweijährige“. Über das Vertriebsnetz des Mutterhauses erwirtschaften die Lehrlinge die Gewinne mit denen sie ihre Azubifahrten und -feiern finanzieren. Das nötige unternehmerische Denken kommt dabei automatisch. So sind diese angehenden Kaufleute auch mal in der Produktion ihrer Waren eingesetzt. „Das erhöht den Blick für die Abläufe“, hat Isabell Driller festgestellt.

Die Halle hat sich mittlerweile ansehnlich gefüllt. „Wir waren uns erst nicht sicher, ob die Zeiten und Termine so gut platziert sind, doch so sieht es wirklich gut aus“, freut sich Katrin Kupka, Personalerin und Ausbildungsfachfrau über den sehr guten Zuspruch, den der „Tag des offenen Ausbildungszentrums“ erfährt.