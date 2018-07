Am Mittwochabend (11.07.2018) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Fertigungshalle auf der Beckumer Straße in Ahlen gerufen, wo nach Angaben der Polizei eine Abzugsanlage aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten war.

Die Feuerwehr Ahlen löschte das Feuer. Drei Personen wurden durch den Brand leicht verletzt und wegen des Verdachtes einer

Rauchgas-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.