Haus Vorhelm empfing viele Ehrengäste

Großer Bahnhof auf Haus Vorhelm: Ein Querschnitt aus Kirche, Politik, Vereinen und Gesellschaft gab sich am Dienstagabend gemeinsam mit Nachbarn und Freunden der gräflichen Familie die Klinke in die Hand. Anlass war der 75. Geburtstag des Hausherrn Wilderich Graf von Schall-Riaucour. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Christina begrüßte er unter anderem Pastor em. Hermann Honermann und Pastor Michael Kroes als Vertreter der Pfarrgemeinde St. Pankratius sowie den Ehrenbürger und Altbürgermeister Herbert Faust und dessen Amtsnachfolger Dr. Alexander Berger mit Ehefrau Diana.

Im Namen der Vorhelmer Vereine und Verbände, die ebenfalls mit vielen Abordnungen vertreten waren, trug Josef Remmert – auswendig in beachtlicher Länge – ein Gedicht vor. Berger würdigte den langen und guten Kontakt zwischen, Bürgern, Verwaltung und Haus Vorhelm. Wilderich Graf von Schall-Riaucour sei immer ein wichtiger Ansprechpartner gewesen – nicht nur, wenn es um den Wald geht, dessen Reiz jeden Tag zahlreiche Spaziergänger genießen dürfen.

Seit genau 40 Jahren leitet der naturverbundene und kulturinteressierte Diplom-Wirtschaftsingenieur die Geschickte des Vorhelmer Land- und Forstbetriebs. 1997 erweiterte er sein Wirkungsfeld auf den Fortbetrieb Putzkau in der Oberlausitz. Die engen Verbindungen nach Sachsen, die Schall-Riaucour seit den Wendejahren behutsam aufbaute, liegen in der eigenen Familiengeschichte begründet.

Am 10. Juli 1943 erblickte der Jubilar als einziger Sohn des Maximilian Graf von Schall-Riaucour und der Adelheid geb. Freifrau von Boeselager in Dresden das Licht der Welt. Doch die unheilvolle Zeit des Zweiten Weltkriegs verschonte die Familie nicht: Der Vater fiel im Jahr 1944, der Verlust des Elternhauses – im SED-Regime zum Erholungsheim umfunktioniert – war nicht minder schmerzlich.

Und so verschlug es den jungen Wilderich Graf von Schall-Riaucour ins Rheinland, wo er seine Jugendzeit verbrachte. Nach dem Studium in West-Berlin schloss sich die Tätigkeit als Unternehmensberater an. „Als leitender Gutachter erarbeitete ich damals mit meinem Team und dem Vorstand der Deutschen Bundesbahn die Grundlagen für die Neuordnung der Bundesbahn-Zentralämter in Minden und München“, verriet der Vorhelmer einmal im Gespräch mit unserer Zeitung.

Geburtstagsempfang auf Haus Vorhelm 1/109 Aus Anlass des 75. Geburtstags von Wilderich Reichsgraf von Schall-Riaucour waren viele Ehrengäste auf Haus Vorhelm zu Gast. Foto: Christian Wolff

Aus Anlass des 75. Geburtstags von Wilderich Reichsgraf von Schall-Riaucour waren viele Ehrengäste auf Haus Vorhelm zu Gast. Foto: privat

Im Jahr 1974 wurden die Bande ins Hellbachdorf geknüpft, als Wilderich Graf von Schall-Riaucour seine Hochzeit mit Christina Gräfin Droste zu Vischering feierte. Drei Kinder – Johanna, Adam Georg und Philipp – gingen aus der Ehe hervor. Schwiegervater Georg, nach der Eingemeindung Vorhelms zum Ehrenbürger der Stadt Ahlen ernannt, hatte besonders enge Verbindungen zur örtlichen Vereinswelt, die sein Schwiegersohn in den Folgejahren weiterführte. Nach dem Tod des Erbdrosten im Dezember 1977 übernahm Wilderich Graf von Schall-Riaucour die Leitung des Hauses, das er seit 1978 bewohnt.

Parallel dazu widmete er sich vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, zum Beispiel im Malteser Hilfsdienst und in den Malteser Werken (Ehren- und Devotionsritter der Deutschen Assoziation des Souveränen Malteser-Ritterordens). Unter anderem übernahm er zwischen 1990 und 2000 als Aussiedlerbeauftragter in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverwaltungsamt Köln den Aufbau und die Leitung der Erstaufnahmeeinrichtung in Hamm mit 3500 Betten, später folgte der Einsatz um eine ähnliche Einrichtung für Russland-Deutsche in Dranse / Brandenburg. In dieselbe Zeitspanne fielen die Bemühungen um Rückerlangung, Wiederaufbau und Bewirtschaftung familiärer Güter in Sachsen.

Ausgezeichnet wurde der bekannte Vorhelmer unter anderem mit dem Kommandeurkreuz „Pro Merito Mélitensi“ (2000), der Malteser Einsatzmedaille (2003) und dem Katastrophenschutz-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber.

Zum 75-jährigen Bestehen des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm im Jahr 2005 gelang es dem heute 75-Jährigen, den Vogel abzuschießen. Seither ist er nicht mehr nur Schirmherr der Abteilung „Ballermannsclub“ (BMC), der im Jahr 1974 gegründet wurde, sondern auch Mitglied der erlauchten Königskompanie. Als Mitglied im Kirchenvorstand erwarb er sich ebenso Verdienste in der Pfarrgemeinde St. Pankratius.

Einen schweren Schicksalsschlag musste die gräfliche Familie verkraften, als Sohn Adam Georg am zweiten Weihnachtstag 2013 nach langer, schwerer Krankheit verstarb. In einem Buch hatte er seine Leidensgeschichte beschrieben und damit eine bleibende Erinnerung geschaffen. Seit gut fünf Jahren arbeitet Sohn Philipp nun erfolgreich im Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieb, so dass Wilderich Graf von Schall-Riaucour hier inzwischen zwar etwas kürzertreten kann, aber immer noch mit Rat und Tat zur Seite steht.