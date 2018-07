Hauptschulabschluss in der VHS

Ahlen -

Ihre Abschlusszeugnisse haben jetzt in einer kleinen Feierstunde im Alten Rathaus neun junge Frauen und Männer erhalten, die an der Volkshochschule mit Erfolg ihren Hauptschulabschluss „10 A“ gemacht haben. Schulfachbereichsleiter Christoph Wessels überreichte die Zeugnisse an einem Nachmittag, den Kursleiterin Kirsten Rolf zum „Tag der Teilnehmenden“ ausrief. Sie dankte der Stadt für das Engagement, jungen Menschen den sogenannten Zweiten Bildungsweg zu eröffnen, und lobte den Durchhaltewillen der Absolventen. „Das war nicht immer einfach, bedenkt man, dass der Unterricht drei Semester täglich vom Nachmittag bis in den frühen Abend reichte.“