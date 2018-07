Dr. Franz-Josef Kosel hatte nach einer handwerklichen Ausbildung zum Maler und Lackierer von 1970 bis 1974 zunächst an der Werkkunstschule in Münster, der heutigen Fachhochschule für Design, freie Malerei studiert und anschließend das Studium der Volkskunde, Pädagogik und Kunstgeschichte in Münster, Bonn und Köln 1986 mit der Promotion zum Dr. Phil abgeschlossen.

Nach einem wissenschaftlichen Volontariat am Rheinischen Freilichtmuseum für Volkskunde in Kommern war Dr. Kosel von 1986 bis 2008 für verschiedene Museen im Rheinland und Westfalen tätig. Seit 2009 war er als Kunsterzieher am Städtischen Gymnasium in Ahlen und als Dozent unter anderem an der Volkshochschule tätig.

Kosel nahm an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen teil; sein künstlerischer Schwerpunkt lag in der freien Malerei und Grafik, Porträtmalerei und zuletzt in der Buchgestaltung und Illustration.