Der Ahlener befand sich laut Polizei gegen 12.40 Uhr auf dem Weg zu einem Wettbüro im Pattenmeicheln. Auf dem Weg dorthin wurde er durch einen bislang Unbekannten von hinten festgehalten und geschlagen. Der Täter entriss ihm seinen Rucksack, in dem sich Bargeld befand. Der Ahlener stürzte und wurde am Boden noch getreten.

Der Täter, etwa 20 Jahre alt, muskulös, helle Haut, braune Augen, trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und schwarze Adidas-Schuhe. Vor dem Mund hatte er ein schwarzes Tuch.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 96 50 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.