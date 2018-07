Am Freitag legten Jugendliche gegen 23.40 Uhr eine Kette mehrerer Einkaufswagen eines Dicounters auf die Fahrbahn am Röteringshof. Dabei wurden zwei Einkaufswagen beschädigt. Eine aufmerksame Bürgerin meldete dies der Polizei, die dort wenig später eintraf. Als die Gruppe der Tatverdächtigen die Streifenwagen erkannten, rannten sie in verschiedene Richtungen davon. Den Einsatzkräften gelang es, zwei der Beteiligten festzuhalten. Sie stellte ihre Personalien fest. Anschließend übergaben die Beamten den 15-Jährigen und den 16-Jährigen den Eltern. Die Polizisten leiteten gegen beide Ermittlungsverfahren ein.