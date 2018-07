Wibbelt-Steine werten Dorf auf

Sonniges Wetter, das zu Spaziergängen und Fahrradtouren einlädt, gibt es nicht auf Bestellung. Zur Einweihung des neuen Wibbelt-Rundkurses passte es am Montagvormittag jedoch optimal – und machte den Akteuren gleich Appetit.

Heimatfreunde aus Ahlen und Vorhelm sowie Sponsoren, Nachbarn und Vertreter der Stadtverwaltung trafen sich an der Gabelung von Nienholtweg und Altem Münsterweg, wo einer der sechs schwergewichtigen Objekte aufgestellt wurde. Christa Schwab, Vorsitzende des Heimatförderkreises rezitierte dazu einen Text Wibbelts zum Thema Muttersprache.

Nach zweifachem Standortwechsel und einer Generalüberholung haben die Wibbelt-Spruchsteine, die der Heimatförderkreis für westfälische Tradition im Januar dem Heimatverein Vorhelm übereignete, nun den Ort erreicht, mit dem sie am sinnvollsten verbunden sind. Sie stehen fortan nicht mehr direkt nebeneinander, sondern wurden auf die drei Ortsbereiche Dorf, Bahnhof und Tönnishäuschen verteilt. „Dadurch ist ein etwa zehn Kilometer langer Rundkurs entstanden“, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger und freute sich über die Neukonzipierung nach abgeschlossener Sanierung durch den Steinmetzbetrieb von Ulrich Magera. „Die Steine haben endlich ihre richtige Heimat gefunden. Wibbelt und Vorhelm gehören einfach zusammen.“ Die Steine sollen im Bewusstsein der Menschen aber mehr sein als eine bloße Huldigung der westfälischen Heimatdichtung, meinte Berger, der in den Steinen auch „ein Symbol für den Zusammenhalt im Dorf“ sieht.

Möglich gemacht hatten dies der Heimatförderkreis und die Stadt Ahlen. Simone Goertz von der Sparkassen-Stiftung, die für die Reinigung und Neuerrichtung der Steine finanziell verantwortlich zeichnete, lobte die Initiative als „ein Stück Heimatgeschichte“.

Auch Wilhelm Wienker, Vorsitzender des Heimatvereins Vorhelm, zeigte sich glücklich, dass die Umsetzung in den Geburts- und Sterbeort Wibbelts reibungslos gelungen ist. „Mein Dank gilt allen, die uns unterstützt haben“, sagte Wienker auch mit Blick auf den städtischen Strukturförderer Lutz Henke, der die Kontakte hergestellt und das Projekt begleitet hatte. Die Familie von Schall-Riaucour ermöglichte zudem, dass ein Stein im Garten des Landgasthofes in Tönnishäuschen aufgestellt werden konnte.

Christa Schwab zitierte einen Wibbelt-Text zum Thema Muttersprache. Foto: Christian Wolff

Für das kommende Jahr kündigte Henke schon eine weitere Entwicklung an: „Die Steine werden mit Plaketten beschildert.“ Vor allem Radwanderer, die entlang ausgeschilderter Routen die Steine passieren, sollen so mehr über die Geschichte erfahren. Ein Legendenschild über den „Rundkurs mit Sprüchen Augustin Wibbelts“ entsteht in Kürze am Standort im Schäringer Feld, direkt neben dem Portal zur Wibbelt-Kapelle.