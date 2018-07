Kontinente schnell besiedelt

Der erste Tag der Sommerferien ist traditionell der erste Tag der Mammutspiele. Die feiern im Sportpark Nord in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Die „30“ steht somit im Mittelpunkt – was sich auch das Wetter zu Herzen nimmt am ersten Tag. Denn das bietet mit Temperaturen knapp unter 30 Grad Celsius einen heißen Einstieg ins Spiel.

„Zehn Nachzügler gab es heute Morgen noch“, zählt Betreuerin Jule Drews schnell beim Verkauf der Ferienpässe nach. Über 500 Kinder sind wieder dabei. Was Orga-Leiter Markus Beckmann nicht in Stress bringt. „Alles ist ganz entspannt, das Wetter zudem bombig“, winkt er am Eingang kurz darauf die letzte Gruppe durch. Sind die Länder erst zugeteilt, versammeln die Betreuer der jeweiligen Kontinente ihre neuen Bewohner um sich.

Für Betreuer Julius zeichnet sich schnell ab, dass sein Kontinent wieder begehrt ist: „Australien ist voll!“ Nun gilt es die ersten Aufgaben umzusetzen. Dazu gehört das Einschwören auf den Teamgeist genauso dazu wie das Entwickeln eines Schlachtrufes, das Malen einer eigenen Kontinentalflagge und die Einweisung in die Regeln. Gut, dass die Sonnensegel schon aufgespannt sind. Glaubt man der Wettervorhersage, werden sie in diesem Jahr nicht als „Regenschutzsegel“ gebraucht. Jeder Kontinent hat zur Abkühlung ein Planschbecken und eine Planschmuschel. Australien darf sich bei der zu erwartenden Hitzeschlacht auf ein zweites Planschbecken freuen, dass spontan von einer Mutter zugesagt wurde.

Erster Tag der Mammutspiele 2018 1/53 Rund 500 Kinder besiedelten die Kontinente und feierten später eine heiße Eröffnung. Foto: Ralf Steinhorst

Während Julius schon elf Jahre als Betreuer dabei ist, hat Anika die Rollen gewechselt. „Jetzt bin ich 18 und darf als Betreuer dabei sein. Früher war ich immer schon als Kind dabei“, hat sie sich einen Traum erfüllt. Und warum wollte Ferienkind Justus in die australische Gruppe? Ganz einfach: „Mein Bruder war letztes Jahr in Australien“, sagt er- Und Simon und Elias haben sich ihrem Freund angeschlossen.

Kurze Zeit später versammelt Teamer Manuel seine Australier um sich und gibt wertvolle Tipps mit auf den Weg: Sonnencreme und Käppis seien ganz wichtige Utensilien. Und sollte ein begehrter Schwimmgang im Freibad anstehen, wird einen Tag vorher darauf hingewiesen. Schließlich muss dann das Badezeug zur Hand sein.

„Wichtig ist, dass ihr alle gute Laune habt“, schwört Betreuer Simon nebenan seine Europäer auf die kommenden zwei Wochen ein. Die Asiaten sind da schon etwas weiter und haben ihren Schlachtruf entwickelt: „Ching, Chang, Chong – Medaillen im Karton. Medaillen bringen Spaß – Asien gibt Gas!“

Noch vor dem Mittagessen findet das erste Warm up auf der Bühne statt, wo alle Mammutspielkinder erstmals zusammenkommen. Dort wird es dann auch richtig laut. „Habt ihr Bock auf Schule?“, bekommt Betreuer Tobias ein schallendes „Nein!“ aus über 500 Kehlen zurück. Gegenprobe gefällig? „Habt ihr Bock auf das Mammut-Ferienspiel?“ Das zu erwartende ohrenbetäubende „Ja!“ lässt nicht lange auf sich warten. Die Stimmung ist also so heiß wie das Wetter und Tobias und Scribby haben so auf der Bühne leichtes Spiel, für noch mehr gute Laune zu sorgen.