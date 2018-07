Wie die Polizei berichtet, hat am Montag (16.7.2018) um 22.55 Uhr Mann die Spielhalle an der Südstraße überfallen. Er betrat die Spielhalle und schoss mit einer Pistole ein Mal in die Luft. Danach forderte er die Herausgabe von Bargeld und konnte mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 180 cm groß

schwarz gekleidet

trug ein Tuch vor dem Gesicht

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem möglichen Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, unter der Telefon-Nr. 02382-965-0 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.