Nicht nur die französische Nationalmannschaft durfte sich als Fußball-Weltmeister am Sonntag als großer Gewinner fühlen, sondern auch Susanne Kremer. Sie gewann bei der WM-Verlosung des Fördervereins der Paul-Gerhardt-Kirche den Hauptpreis. In der Halbzeitpause brachte ihr das Los mit der Nummer 41 das große Glück. Die Gewinnerin aus dem Ahlener Osten gewann einen Weber-Grill mit Zubehör und einen Grillkurs im Wert von über 400 Euro. Obwohl das WM-Finale ohne deutsche Beteiligung stattfand, waren 120 Fußballfans in den Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-Kirche gekommen, um das letzte Rudelgucken in diesem Sommer bei guter Verpflegung zu genießen. „Durch die WM-Übertragung konnte der Förderverein drei neue Mitglieder gewinnen“, freute sich der Vorsitzende Jörg Kunert darüber, dass auch der Förderverein sich am Ende der WM als Gewinner fühlen konnte.