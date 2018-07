Seinen diesjährigen Auftakt feiert das Ahlener Sommerprogramm unter dem Motto „Tralla City on Tour“ mit der ziemlich skurrilen deutschen Band „Schmeisig“ am Freitag, 20. Juli, ab 21 Uhr auf dem Stadthallen-Parkplatz.

Seitdem die Band 2005 von professionellen Musikern am Lagerfeuer gegründet wurde, kleidet „Schmeisig“ aus Köln-Ehrenfeld die Gassenhauer der letzten Jahrzehnte in neue akustische Gewänder. „Musik zum Biertrinken“, so bezeichnet die Combo ihr Genre – ein Slogan, der gleichermaßen Band und Publikum in die Pflicht nimmt. Gespielt wird von Countryklassikern über irische Folksongs, Punk-Rock und Heavy-Metalhymnen bis zu kölschem Liedgut und Techno-Hits alles, was der Band zwischen die Plektren kommt. Das Ganze mit Cajon, Banjo, Bouzouki, Gitarren, Bass und fünf Gesängen, gepaart mit extremer Spielfreude.

Mit diesem breit gestreuten Programm ist „Schmeisig“ eine Freude für jedes Publikum, das auf handgemachte Musik und ein kühles Getränk in der Hand steht. Für Letzteres wird bei „Tralla City“ selbstverständlich auch gesorgt sein. Der Eintritt ist wie immer frei.