Den „Kraftakt“ gemeistert

Die neue Adresse hat sich anscheinend schon herumgesprochen. Eine lange Schlange bildet sich am Dienstag um 14 Uhr vor dem Eingang zum „Warenkorb“ der Caritas, der nach 20 Jahren jetzt nicht mehr an der Rottmannstraße 131, sondern an der Zeppelinstraße 35 beheimatet ist. Doch die ersten Kunden müssen sich noch ein wenig gedulden, bis sie eingelassen werden. Elke Holtkotte, eine von sechs Frauen, die im Laden heute Dienst tun, vertröstet sie: „Wir sind gleich soweit.“ Gut, dass wenigstens ein starker Mann, Fahrer Walter Wolff, beim Einräumen der Regale und Vitrinen mit anpackt. „Ich bin hier sowieso das Mädchen für alles“, erzählt er gut gelaunt.

„Für die Ehrenamtlichen beginnt jetzt erst der Stress“, sagt Elisabeth Wieland, verantwortliche Leiterin des Sozialkaufhauses. Die Diplom-Sozialpädagogin und die anderen fest Angestellten können für einen Moment mal kurz durchatmen und sich einfach nur freuen, dass es geschafft ist. Der Umzug sei ein „Kraftakt“ gewesen, zollt Markus Piotti, Fachdienstleiter der Caritas-Sozialberatung, den Kolleginnen und Kollegen Respekt. „Alle waren extrem eingespannt.“

Elisabeth Wieland entschuldigt sich: „Es ist noch nicht alles fertig.“ Aber man habe so schnell wie möglich wieder eröffnen wollen, auch wenn in der Zwischenzeit – sechs Wochen war geschlossen – das „Forum gegen Armut“ die Versorgung des „Warenkorb“-Kundenstamms aufrechter­halten und die Tafel in Ennigerloh den restlichen Teil der Lebensmittelspenden abgenommen hat, wie Markus Piotti berichtet. So sei „nichts verloren gegangen“. An die Belegschaft der Firma DOW, die bei der Renovierung der ehemaligen Praxisräume ei­ner Ergotherapeutin mithalf, wolle er ebenfalls noch einmal „explizit ein Dankeschön“ richten.

„ Wir haben für uns reagiert und ein paar Abläufe neu geregelt. Wir haben für uns reagiert und ein paar Abläufe neu geregelt. “ Elisabeth Wieland

Das Spendenaufkommen, versichert Elisabeth Wieland, sei übrigens bisher nicht zurückgegangen aufgrund der Presse- und Fernsehberichterstattung Mitte Juni über die Anschuldigungen einer ehemaligen Mitarbeiterin, wonach einige Fahrer, die mit einem Bulli die Lebensmittel bei Supermärkten und Bäckern einsammeln, sich daran selbst bedienen sollen. Wenn es vereinzelt Fragen zu dem Thema gegeben habe, so Markus Piotti, „dann konnten wir alles nachvollziehbar darstellen“. Elisabeth Wieland betont, man habe sehr wohl „reagiert“ und „ein paar Abläufe neu geregelt“, zum Beispiel das Lieferscheinsystem verfeinert. „Irgendwo sind der Kontrolle aber auch Grenzen gesetzt“, räumt Piotti ein, und ohne Vertrauen könne ein solches, auf Ehrenamtlichkeit angewiesenes Projekt nicht funktionieren.

Rund 30 Frauen und Männer sind aktuell für den „Warenkorb“ im Einsatz. Klingt viel. Elisabeth Wieland würde sich dennoch über „Nachwuchs“ freuen, zwei ih­rer ältesten und treuesten Hel­­ferinnen haben gerade aufgehört – mit 80! „Wenn wir mehr Personal hätten, könnten wir auch dreimal in der Woche öffnen, so viel Ware ist da.“ Für deren Lagerung und Präsentation steht nun zumindest deutlich mehr Platz als im alten Domizil zur Verfügung, netto 130 Qua­dratmeter, plus Keller. Eine Küche, zwei Büros und ein Aufenthaltsraum erweitern die Nutzungsmöglichkeiten. So soll es künftig an jedem zweiten Dienstag im Monat ein offenes Café geben. Auch die Caritas-Kleiderkammer wird voraussichtlich nach den Sommerferien an der Zeppelinstraße 35 einziehen.