In Höhe Hermesweg hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt sind. Die Uentroper Straße in Dolberg wurde voll gesperrt.

Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte sind drei Personen verletzt, eine davon offenbar schwer. Die Arbeiten zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sind in vollem Gange.

Ausgelöst wurde die Mehrfachkollision wohl, als ein Firmenfahrzeug von der Uentroper Straße nach links in den Hermesweg abbiegen wollte. Ein nachfolgender Pkw, der in Richtung Autobahn unterwegs war, konnte noch halten. Ein dritter fuhr auf, zwei weitere auf der Gegenfahrbahn landeten bei dem Versuch, den Unfallfahrzeugen auszuweichen, im Graben. Ein weiterer Wagen soll von umherfliegenden Teilen beschädigt worden sein. Genauere Informationen zum Hergang sollen laut Polizei noch folgen.