Die Sprache ist das Vehikel jeder Integration. Dem nimmt sich gerade der Verein „keiner geht verloren“ (kgv) an. In den Ferien kümmern sich Silvia Adam-Recker, Julia Jacob, Berni Recker und Nils Haane um die Sprachfortbildung junger Männer aus verschiedenen Nationen. Gemeinsam mit der Volkshochschule bietet der kgv den Kurs „Besser Deutsch lernen“ für junge Flüchtlinge an.

„Morgens lernen wir intensiv Deutsch, am Nachmittag übernimmt Filmemacherin Julia Jacob und fasst die Arbeit mit den Jungen filmisch in einer Dokumentation zusammen“, erklärt kgv-Geschäftsführer Berni Recker den Ablauf. Schließlich war Recker seinerzeit nicht nur Schulpolitiker, sondern auch Lehrer. Intensiv werden die Fallstricke der deutschen Sprache erklärt und geübt: „Schreibt zu Nomen die passenden Verben und achtet auf Groß- und Kleinschreibung“, weist der Pädagoge aus Leidenschaft seine aufmerksamen Schüler an.

Denen ist eines klar: Erfolg haben sie hier nur bei Beherrschung des Deutschen in Schrift und Sprache. Dazu führen die jungen Männer zwischen zwölf und 18 Jahren eine Art Tagebuch des Kursverlaufs – natürlich in Deutsch. So können sich die Teilnehmer nach dem Kurs über die Fortschritte freuen.

Einen praktischen Bezug bekommt das Ganze am Nachmittag, wenn die Arbeit mit der Filmerin beginnt. Der Film als Mittel zur Darstellung eines Produktionsprozesses spiegelt den kulturellen Hintergrund wider, gibt aber auch Einblick in Entstehungsprozesse analog zur Wertschöpfungskette. „Ein Modell, das für das Verständnis des Systems sehr wichtig ist“, findet Julia Jacob.

Gefördert wird die Aktion durch das Bundesbildungsministerium. „Wir können es uns längst nicht mehr leisten, die hier schlummernden Talente ungenutzt zu lassen“, unterstreicht Recker die Bedeutung des Projekts für die Wirtschaft.