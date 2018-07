Schreyl erklimmt „Beckumer Berg“

Wie kommen Dolomitenfelsen in den Beckumer Phönix-Park. Und vor allem: Wie kommt man da rauf? Das wird sich am Dienstag der „Wunderschön“-Moderator Marco Schreyl gefragt haben, als er mit seinem WDR-Team per E-Bike vor der Kletteranlage der Sektion Ahlen-Beckum im Deutschen Alpenverein (DAV) ankommt. Von Rheda-Wiedenbrück reisen die TV-Leute nach Warendorf – mit Zwischenstation in Beckum.

„Und da geht’s jetzt ernsthaft hoch?“, blickt Fernsehmann Schreyl misstrauisch an der felsgrauen Wand empor. Alpenvereinsmitglied und Kletterer Carsten Supply kann beruhigen: „Es ist noch kein Kletterer oben geblieben.“ Zunächst unternehmen Schreyl und Co-Moderatorin Susanne Brambora einen Rundgang um die beeindruckende Anlage. Knappe 20 Meter reicht das Betonkonstrukt in die Höhe. Dabei hat es zahlreiche Klettermöglichkeiten. Da ist die Boulderwand – relativ niedrig mit zwei Metern – zum „feinen Klettern“ ohne Leinen. Die gleichen Kletterelemente finden sich auch an einigen höheren Wänden. „Die Felsstruktur haben wir von der Matrix einer Lärmschutzwand, die Vorlage dafür kommt aus den Dolomiten“, berichtet Pressewart und Sektionsschatzmeister Hubert Stövesand. Als der Verein die Anlage in den 90er Jahren errichtete, konnten diese Elemente günstig erworben werden. Heute zieren sie die Freiluftanlage und geben diesem Ausläufer der Beckumer Berge einen fast alpinen Charakter. Zumindest für die Fernsehleute Schreyl und Brambora.

Kletterer sind gute Kameraden. Jungkletterer Pierre nimmt sich der WDR-Truppe an und erklärt die Basis der Sicherheitsvorkehrungen. „Du ziehst hier die doppelte Acht ein“, demonstriert der Zwölfjährige gelassen. Deutlich weniger entspannt agieren die beiden Moderatoren. Noch etwas praktische Nachhilfe des jungen Mannes und auch hier steht die Sicherung.

Moderator Marco Schreyl in luftiger „Berg“-Höhe. Foto: Peter Schniederjürgen

Derweil bereitet sich das Team von Filmemacher Michael Wiesler, mit Kameramann und Tonfrau auf die entscheidenden Bilder vor. Die Kletterer werden nach den Audioerfordernissen verkabelt, die Videoabteilung macht die Drohne für die Aufnahme klar. Klettertrio Schreyl, Brambora und „Bergführer“ Carsten Supply bereiten den Aufstieg vor. Gut gesichert geht es in die Wand. Diese ist frei von Kunststoffgriffelementen. Sie ist wie echter Fels. Diese Struktur bietet jedoch Fingern und Zehen in den speziellen Kletterschuhen genug Halt, um sicher oben anzukommen.

Dann doch ins Schwitzen gekommen, erreichen die Moderatoren den „Balkon“ auf der Kletteranlage. „Der Rundblick ist fantastisch“, ruft der Moderator dem Produzenten Wiesler – gute zehn Meter unter ihm – zu. Die Verschnaufpause währt nur kurz. Auf der anderen Seite geht’s wieder abwärts. Dann schnell aufs Rad: „Die nächste Station ist Warendorf“, verabschiedet sich Schreyl und „e-biket“ mit dem Team von dannen.

„ Der Rundblick ist fantastisch. Der Rundblick ist fantastisch. “ Marco Schreyl