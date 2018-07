Auf dem Sprung nach Europa

Ahlen -

Nico Maleón ist ein Musiker und Songwriter aus der Grenzstadt Nogales / Sonora mit über 17 Jahren Erfahrung in der alternativen Musikszene im Nordwesten Mexikos. Am Samstag, 21. Juli, wird er mit seinem „La Sonora Project“ ab 20 Uhr auch das Ahlener Publikum in seinen Bann ziehen. Im Rahmen des „Fernweh“- Sommerprogramms der Schuhfabrik treten die Musiker an der „Copaca Büz“ (Parkplatz) oder bei schlechtem Wetter im Saal auf.