„Wollen Prozentsatz möglichst stabil halten“

Nicht gerade, dass sich die Nackenhaare aufstellen, aber das Thema Eigenkapitalverzinsung treibt Kommunalpolitiker mit Regelmäßigkeit auf die Barrikaden. Das war auch in der letzten Beratungsrunde des Rates vor den Sommerferien so, als es um die Neufestsetzung des Zinssatzes für die Eigenkapitalverzinsung ging. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Beibehaltung des Zinssatzes von 5,6 Prozent lehnte die SPD mit Hinweis auf den vorhandenen finanziellen Spielraum ab und machte wie die grüne Finanzpolitikerin Petra Pähler-Paul ihre Kritik an dem Betrag von gut einer Million Euro fest, die auch 2019 vom Gebührenhaushalt an den steuerfinanzierten städtischen Haushalt überwiesen werden.

Kämmerer Dirk Schlebes hält im Redaktionsgespräch dagegen. Mit dem kalkulatorischen Zinssatz bringe die Stadt in Anrechnung, was sie an eigenen Finanzmitteln für Abfallbeseitigung und Abwasserbehandlung über die Jahre aufgebracht habe, führt Schlebes aus. Gerade für Abwasserkanäle gelte, dass sie trotz des langen Abschreibungszeitraums von 80 Jahren auch danach buchhalterisch noch nicht wertlos seien. Aber für die Berechnung des Zinssatzes gilt der 1. Mai 1955 als Stichtag, der für die Ermittlung eines durchschnittlichen Zinssatzes zugrunde gelegt werde. „Dabei fließt die Hochzinsphase zum Beispiel aus den 1990er Jahren genauso in die Berechnung ein wie die jetzige Niedrigzinsphase“, erläutert Schlebes. Auf dieser Berechnungsgrundlage ergebe sich ein möglicher Prozentsatz von 5,79 Prozent, der gerichtsfest sei. Mit 5,6 Prozent liegt Ahlen noch deutlich darunter.

Warum nutzt die Stadt dennoch nicht den Spielraum für eine Senkung, zumal sich für das kommende Jahr ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte des kalkulatorischen Zinssatzes abzeichnet?

Durch den Neubau des Baubetriebshofs am Güterbahnhof nimmt die Stadt viel Geld in die Hand, so dass nach Rechnungslegung die Gebühren für Abwasser, Abfall und Straßenreinigung neu berechnet, sprich erhöht werden müssen. „Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden“, erklärt Schlebes, auch wenn er es nicht garantieren könne. Bezogen auf einen Haushalt würden sich die Abfallgebühren zwischen 20 und 30 Cent monatlich verteuern. Deshalb sei es sinnvoll, derzeit auf eine Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes zu verzichten, um nicht danach voll zulangen zu müssen. Das habe die Verwaltung auch von Anfang an so in die Politik kommuniziert. Die Mehrheit des Rates stimmte übrigens für die Beibehaltung.