Leistungsrichter Robert Assmann stellte anspruchsvolle, aber gut zu laufende Parcours und beurteilte die Läufe in seiner gewohnt ruhigen Art – gut gelaunt und fair. Auch wenn nicht alle Teams das Glück auf ihrer Seite hatten, gratulierten die Veranstalter allen Siegern und Platzierten.

Vor allem die „Newcomer“ der „Wersepfoten“ haben im Parcours überzeugt. Mit einem Sieg in allen vier Umläufen der Einsteigerklasse „A0 small“ lieferte Tiana Richter mit Malou tolle Läufe. Auch die Turnierpremiere von Nina Scholz mit Magic glückte mit einem ersten Platz in der Klasse „A0 large“ am Sonntag. Jasmin Schulz belegte Samstag mit Filou Rang zwei in „A0 small“. In der Klasse „A1 large“ erreichte Nina Scholz mit Cara am Sonntag den dritten Platz sowie Susan Scholz, ebenfalls mit Cara, am Samstag den zweiten Platz in „A1“ und den dritten Platz im „Jumping 1“. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit guter Bewirtung durch die Mitglieder und engagierten Helfer.