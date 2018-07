Nach dem Stadtteilfest vor wenigen Wochen mit der Übergabe von vier Ortseingangsschildern zum Ahlener Süden präsentierte Hermann Huerkamp am Donnerstag im Beisein von Geschäftsleuten und Sponsoren ein neues Projekt: Auf Initiative von Ideengeberin Anna Wrobolewski, Mitarbeiterin im Stadtteilbüro Süd, konnten jetzt 500 Baumwoll-Einkaufstaschen gedruckt werden. Sie haben eine Größe von 30 mal 42 Zentimeter und sind mit einen Boden ausgestattet. Darüber freut sich Giovanni Acampora vom Eiscafé Capri für seine Kunden.

„Jeder weiß, dass Plastiktüten schädlich für die Umwelt sind“, erklärte Hermann Huerkamp die Entscheidung des Stadtteilbeirats Süd, sie durch umweltfreundliche Baumwolltaschen zu ersetzen. In Matthias Bußmann, Mitinhaber der A.P.O. GmbH als lokaler Werbepartner fand er schnell einen engagierten Unterstützer. Bußmann nahm Kontakt zu den Geschäftsleuten der Gemmericher Straße auf. Sie alle zeigten sich begeistert vom Vorschlag und werden die Taschen in einer Auflage von 500 Stück ab sofort kostenlos an ihre Kunden verteilen.

Die Vorderseite ziert ein von Markus Bockholt entworfenes Logo, eingerahmt vom Schriftzug „Mein Mexiko – meine Heimat – Unser Stadtteil im Ahlener Süden“. Auf der Rückseite finden sich die Logos und Namen der Sponsoren: Holzofen-Bäcker Zimmermeier, Eis-Café Capri, Bußmanns Apotheken, Blumen de Kunder, Stadtteilforum Süd-Ost der Stadt Ahlen mit Unterstützung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.