Jeckes Mammut im Narrenumzug

Jener imposante Anblick mit Stoßzähnen weckt Erinnerungen. Das Skelett des Ahlener Mammuts, das bald 5000 Gäste ins Heimatmuseum lockte, weckt bei vielen Besuchern Erinnerungen an jecke Zeiten vor 30 Jahren. Da stand das Urvieh bereits im Mittelpunkt – und zwar beim Rosenmontagsumzug.

Am kommenden Sonntag läuft die Aufenthaltszeit für das Mammut im Heimatmuseum ab. Für Gerda Kampmann war das ein Anlass, an den großen Auftritt des 41 000 Jahre alten Fellriesen beim Lindwurm vom 15. Februar 1988 zu erinnern.

„Das Mammut wird wieder lebendig“, schrieb die „Ahlener Volkszeitung“ damals in großen Lettern über die Pläne der damals noch bestehenden Karnevalsgesellschaft „Kiek es rout“, dem Ahlener Mammut auf dem Präsidentenwagen in dem aus fünf Wagen bestehenden Pulk der Gesellschaft eine herausragende Rolle zu widmen. Das Thema war damals „Kiek es rout in der Steinzeit“.

Sechs Meter lang war der Nachbau des Ungetüms und 3,50 Meter hoch. Die Stoßzähne hatten eine stolze Länge von 2,80 Metern. „Der Rüssel konnte mit Hilfe von eingebauten Teleskopantennen hoch- und runtergefahren werden“, ist Gerda Kampmann noch heute von jener Raffinesse begeistert. Es seien alle sehr kreativ gewesen. Die Männer waren für die groben Arbeiten zuständig, die Frauen für das Dekorative. So schneiderten sie damals die Steinzeitmenschenkostüme der Wagenbesatzungen von „Kiek es rout“.

Das nachgebildete Mammut vor dem Jugendheim im Burbecksort. Foto: Peter Harke

Auf einem Tieflader musste das nachgebaute Mammut dann durch Ahlens Straßen gezogen werden, damit es die Eisenbahnbrücke passieren konnte. Anton Hagedorn war damals Vorsitzender der Gesellschaft, die mit Gerda Kampmanns Ehemann Georg „Schorsch“ Kampmann unüblicherweise auch einen Präsidenten hatte. Die „Narrhalla Ahlensis“ regierte in der Session Horst I. (Noelke) von der KG „Neustadt“.

„Das Mammut war ja früher immer auch ein Symbol im Straßenkarneval“, erinnert sich Fachbereichsleiter Christoph Wessels bei der Durchsicht der Fotos im Fotoalbum von Gerda Kampmann. „Die Männer von ‚Kiek es rout‘ waren extra nach Münster gefahren, um Fotos vom Mammut zu machen“, erinnert sich die gebürtige Niederrheinerin, die schon das Jecke im Blut hat, an die Vorbereitungen zum Bau des Mammuts. Denn das Wahrzeichen Ahlens sollte so originalgetreu wie möglich gebaut werden. Für Gerda Kampmann, die im Jahr 1986 nach Ahlen kam, war es der erste große Rosenmontagszug in der Wersestadt, den sie miterleben durfte.

Wenige Tage vor dem Rosenmontagszug wurde das Mammut dann bei Holzbau Hagedorn an der heutigen Schinkelstraße der begeisterten Öffentlichkeit vorgestellt. Mit großer Show wurden Anton Hagedorn und „Schorsch“ Kampmann mit einem Helikopter von Agrarflug Beese eingeflogen. Mit zu den Gästen gehörte auch der damals zwölfjährige Markus Bockholt. „Man kannte die Leute und ich habe damals mit meiner ersten Kamera Fotos davon gemacht“, berichtet der Ahlener. So hat er auch Geschichtliches festgehalten.

Eigentlich sollte das Mammut nach dem Rosenmontagszug 1988 erhalten bleiben. Den wetterfesten Anstrich hat es zwar wie geplant erhalten, sein Aufenthaltsort bis 1991 ist aber unbekannt. Es bekam dann seinen dauerhaften Standort am „Mammut-Tierheim“ in Tönnishäuschen – als Namensgeber passend. Doch die große Aufmerksamkeit blieb aus und der Nachbau verrottete mit der Zeit. Nach einigen Jahren musste es entfernt werden. So war das Mammut leider nur über einen kurzen Zeitraum wieder „lebendig“.