Ahlen -

Nicht nur im Tiefbau herrscht derzeit in Ahlen Hochkonjunktur. Auch im Wohnungsbau und bei den Gewerbeimmobilien wird bereits seit geraumer Zeit kräftig investiert. Was den Wirtschaftsstandort kräftigt und Arbeitsplätze sichert, aber in die städtischen Kassen vorübergehend weniger Gewerbesteuereinnahmen spült.