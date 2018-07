Ahlen -

Auch für das Kunstmuseum ist es ein Experiment. Erstmals hat Museumsdirektor Burkhard Leismann einem Künstlerinnen-Duo das Haus in dieser Radikalität in Gänze überlassen, um auf die Sammlung künstlerisch zu reagieren. Das Ergebnis mit dem Titel „Paartherapie“ wird am Samstag, 21. Juli, um 16 Uhr zur Eröffnung präsentiert.