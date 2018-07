Gefahr erkannt! Gefahr gebannt? Die Stadt hat auf einen Hinweis von Heinrich Artmann reagiert. Allerdings anders, als der FWG-Vorsitzende im Betriebsausschuss vorgeschlagen hatte.

Artmann sah die Bänke auf dem unbeleuchteten Wall des Zechenradwegs schlecht platziert. Wenn er abends zurück nach Dolberg radle, laufe er bei Dunkelheit und Gegenverkehr Gefahr einer Kollision. Frage: Müssen die Bänke auf dem unbeleuchteten Radweg stehen? Sein Vorschlag: Zurücksetzen.

Bank auf dem Radweg: So sah‘s vorher aus. Foto: Ulrich Gösmann

Zwischenzeitlich hat die Stadt den Vorschlag geprüft. Die Bänke seien in der Asphaltschicht des Fuß- und Radweges so solide eingelassen und verankert, dass sie nur unter hohem bautechnischen Aufwand herausgenommen und neu befestigt werden können, informiert Stadtsprecher Frank Merschhaus. Zugleich entstünden Flickstellen, die ebenfalls zu beheben wären. Eine solche Lösung komme nach bisheriger Kosten- und Aufwandprüfung kurzfristig nicht in Betracht. „Die Reflektoren sollen deswegen als Kompromiss dazu beitragen, die Bänke besser zu erkennen.“

Noch ungelöst die ebenfalls monierte Positionierung der Mülleimer. Sie stehen nicht neben den Bänken, wo sie gebraucht werden, sondern auf weiter Strecke dazwischen. Die Folge: Vermüllung.