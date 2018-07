„Berliner Park“ ohne Barrieren

Der „Berliner Park“ war am Freitagmorgen das Ziel des Stadtspaziergangs für Blinde und Sehbehinderte Menschen. Bürgermeistermeister Dr. Alexander Berger hatte noch Kräfte aus der Stadtverwaltung mitgebracht – an der Spitze Jörg Pieconkowski, zuständiger Gruppenleiter für Grünflächen und Parkanlagen bei den Ahlener Umweltbetrieben. Die Idee, den Park zu begehen, hatte der Vorsitzende des Beirats für behinderte Menschen, Friedel Paßmann.

Über die Neugestaltung zeigte sich Paßmann erfreut, zumal gleich am Zugang von der Dolberger Straße ein Plan steht, der auch in Blindenschrift ist. Die Tafel wurde vom „Inner Wheel“ gesponsert. Anni Pietrzik nutzte sie sofort. Friedel Paßmann merkte aber auch an: „Nach 23 Jahren wird im nächsten Jahr der Ahlener Bahnhof endlich umgebaut.“ Er lobte ebenfalls, dass Rollstuhlfahrer im benachbarten Parkbad bis ins Becken gefahren werden können.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger dankte Friedel Paßmann für die Anregung, den viel genutzten Berliner Park zu begehen. „Schon im Grundgedankten ist der Park barrierefrei“, zeigte der Verwaltungschef auf.

Fritz Neumann vom Blindenverein Hamm-Ahlen wollte wissen, ob alle Wege voll befestigt sind. Berger erklärte: „Die Hauptwege sind asphaltiert.“ Man sammele aber weiter Anregungen für die behindertengerechte Gestaltung des Parks.

„Vieles ist besser als vorher“, lobte Friedel Paßmann und freute sich: „In Sachen Barrierefreiheit ist Ahlen Vorreiter.“ Auch wenn es noch einiges zu tun gebe. Für den Bürgermeister war klar: „Wichtig ist es, bei jeder Maßnahme vorher schon darauf zu achten.“ Dies zeige sich bereits an Kleinigkeiten. „Die Bänke haben eine spezielle Höhe, damit sich Behinderte besser setzen und wieder aufstehen können“, erläuterte Jörg Pieconkowski.

„Die Neugestaltung des Berliner Parks ist gelungen. Es hat mir besonders gefallen, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder zusammen spielen können“, fasste Friedel Paßmann am Ende des Rundgangs zusammen. Hier hatte er besonders ein Karussell im Auge, das auch für Kinder im Rollstuhl konstruiert ist. Eine Ausflugsgruppe des Kindergartens am Ostwall nutzte es gerade.