Die Sommerferien werden dazu genutzt, um hier das neue Spielplatzkonzept umzusetzen. Das allerdings zum Leidwesen der Frühbetreuung der Mammutspiele, die bis zum Freitag kommender Woche in der Don-Bosco-Schule untergebracht ist. Immerhin konnten die Mammutkinder in den ersten vier Tagen noch zwei Spielgeräte direkt an der Schule nutzen, ab Freitag müssen sie sich dann andere Beschäftigungsalternativen suchen.