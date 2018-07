Stadtmusiker machen Rock und Pop

„Stadtmusik klingt nach Schützenfest und Kirmes, hat aber nichts mit der Musik zu tun, die die „Harmonie Municipale de la ville de Differdange wirklich macht“, sagt Christoph Wessels, Fachbereichsleiter für Kultur der Stadt Ahlen über das Orchester aus Ahlens luxemburgischer Partnerstadt Differdingen.

Am 1. September eröffnen die „Stadtmusiker“, wie sie sich in der Kurzform nennen, die Spielzeit der Kulturgesellschaft in der Stadthalle. Im Gepäck haben die 35 Musikerinnen und Musiker die Noten von Ikonen der Rock- und Popgeschichte der vergangenen 50 Jahre und lassen „Rock-History“ auf diese Weise lebendig werden. Unter den Künstlerinnen und Künstlern ist alles mit Rang und Namen zu finden: Queen, Nirvana, Beatles, David Bowie, Amy Winehouse und viele andere. Die Differdinger Stadtmusik hat es sich zum Ziel gemacht, die bekanntesten Musiklegenden, die sich auf jeder guten Playlist tummeln, neu auferstehen zu lassen.

„Für alle Fans, Groupies und Anhänger der Rock-Musik bietet das Konzert am 1. September eine einmalige Gelegenheit, diese Welt voller Energie und Rhythmus zu erleben“, freuen sich Wessels und die Vorsitzende der Kulturgesellschaft, Renate Franke, auf den Auftritt der Künstler, die zum ersten Mal nach Ahlen kommen. Franke ist überzeugt: „Da wird Qualität geboten.“ Die Spielzeiteröffnung habe immer dazu gedient, Außergewöhnliches auf die Bühne zu bringen, das nicht von der Stange kommt. Das Konzert der „Stadtmusik“ dürfe sich in diese Tradition mit Fug und Recht einreihen.

Positiv überrascht von der Professionalität des Orchesters ist Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt. Den kompletten Tag vor dem Konzert werden die Stadtmusiker für ihre Proben nutzen. Schon im Mai war ein vierköpfiges Vorbereitungsteam in Ahlen, um sich die Halle anzusehen. „Das ist schon ungewöhnlich, aber vor allem ein Beispiel für gelebte Städtepartnerschaft“, ist Bockholt von der kulturellen Kooperation über Ländergrenzen angetan.

Dass die Ahlener Stadthalle „schon eine große Nummer“ ist, räumt Orchesterpräsident Michel Meisch gerne ein. Auch in Differdingen sei bekannt, dass Ahlen über eine reichhaltige Landschaft an Bands und Musikgruppen verfügt. „Wir werden uns verstehen, nicht nur musikalisch“, ist Meisch sicher. Zurzeit laufen die Proben des Orchesters, dessen Anfänge bis ins Jahr 1884 zurückreichen, auf vollen Touren. Geleitet wird die Formation seit drei Jahren vom Chef d’orchestre, Gilles Krein, einem früheren Percussionisten der Stadtmusik, der an den Konservatorien von Luxemburg-Stadt und Brüssel sowie an der Hochschule für Musik in Saarbrücken sein Fach gelernt hat.

Die Eintrittskarten sind ab sofort zum Preis von 15 Euro (9 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten, Mitglieder der Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen und des Städtepartnerschaftsvereins) im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 2000, und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Gruppenermäßigungen gibt es auch für Mitglieder von Ahlener Chören, Orchestern, Musikgruppen und Musikinitiativen.