Ein ortsspezifisches Melodrama entsteht

Die „Stadt der Hoffnung“ sucht Einwohner. „Für unser gleichnamiges Filmprojekt brauchen wir dringend Erwachsene für Tagesrollen und als Komparsen“, sagt Projektchefin und Filmemacherin Julia Jakob. Dazu bittet sie zum Castingtermin am 14. und 15. August ins Filmbüro, das sie an der Hansastraße 2, dem Sitz des Vereins „Keiner geht verloren“ (kgv) eingerichtet hat.

Der Film erzählt die Jugendzeit von Selma Alpaslan (Simge Kütük), ihrem jüngeren Bruder Enver Alpaslan (Altan Mithat Öztürk) und ihrer Familie. Die Geschichte spielt in der Ahlener Kolonie. Dort entsteht das Werk einer Gruppe Jugendlicher – selbst erdacht und beschrieben. Da diese Autoren also tatsächlich Erlebtes darin beschreiben, entsteht eine sehr lebendige Geschichte, ein ortsspezifisches Melodrama junger Menschen.

Die Zeit der Handlung sind die späten 2010er Jahre. Der Film zeigt das Leben in der alten Bergarbeitersiedlung, Freunde und Feinden sowie alle mit ihnen verbundenen Konflikte. Es sind die „New German Kids“, die alle in der „Stadt der Hoffnung“ an der südlichen Spitze des Münsterlandes aufgewachsen sind. Alle sind Nachkommen der ersten Gastarbeitergeneration. Mit ihren Familien leben sie in der Kolonie, der denkmalgeschützten Arbeitersiedlung der im Jahr 2000 stillgelegten Zeche Westfalen. Sie lag zwar noch im Münsterland, dennoch nur drei Kilometer Luftlinie östlich vom geografischen Ruhrgebiet entfernt.

Die ungleichen Geschwister suchen im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne ihre wahre Identität und ihren ganz eigenen Frieden. Und das ist, im Kampf um eine sichere Zukunft und ein ganz normales Leben, nicht nur für sie, sondern auch für ihre Freunde und Familien alles andere als einfach.

„Dieser ,Coming-of-Age-Film‘ wird vom 3. bis zum 25. September in Ahlen gedreht und soll als Pilotfilm der Auftakt einer Serie sein“, gibt Julia Jakob an. Sie will das Projekt in den kommenden Jahren durchgehend weiterentwickeln und drehen.

„Die Episoden sind ernsthafter und heiterer Natur. Sie beschäftigen sich mit privaten Problemen der Hauptdarsteller in Sachen Liebe, Schule, Familie und Freundschaft“, erklärt die Filmfrau. Doch blendet der Film Terrorangst, Nationalismus und selbst Erkrankungen nicht aus. „Wer Lust hat, darin mitzuspielen, sollte sich unbedingt melden. Wir freuen uns auf jeden“, lädt die Ahlener Filmemacherin ein. Für sie ist es ist ein inklusives Filmprojekt für Jugendliche, junge Erwachsene, Zugewanderte oder Menschen mit Behinderungen. „Wer Lust hat, an der Seite von Filmprofis an dem Pilotprojekt teilzuhaben, darf mich gerne ansprechen“, fordert Julia Jakob auf.

Es entsteht insgesamt eine Anthologie aus vier Episoden mit einer Gesamtlänge von 120 Minuten – in diesem Jahr gedreht, geschnitten und in einer regionalen Kinotour in Ahlen, Coesfeld und Münster uraufgeführt.