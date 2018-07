Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend ereignet hat. Dabei kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Parkstraße.

Wie die Polizei ermittelte, hatte sich der 46-jährige Fahrer eines Ford „Fiesta“ um 18.17 Uhr aus Richtung Kapellenstraße kommend an der Ampel links eingeordnet, um vom Ring in die Parkstraße abzubiegen. Einige Fahrzeuge bogen bereits vor ihm ab, jedoch übersah er offenbar den zeitgleich nahenden Mercedes eines 73-jährigen Ahleners, so dass beide kollidierten.

Der Löschzug Hauptwache der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Die zwei leichtverletzten Personen wurden durch einen Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus befördert. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich. Unter anderem war die Parkstraße in nördliche Richtung nicht befahrbar.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.