27-Jähriger ringt um sein Leben

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Guissener Straße ist ein 27-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er war am Sonntagvormittag mit seinem schwarzen Renault „Clio“ von Dolberg kommend in Richtung Ahlen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Um 11.50 Uhr erreichte die Alarmierung eines Passanten die Kräfte von Polizei und Feuerwehr. Der Löschzug Hauptwache rückte mit mehreren Fahrzeugen – darunter Notarzt, Hilfeleistungsfahrzeug, Abrollcontainer und Einsatzleitwagen – aus. Der Beckumer Rettungsdienst stieß zur Unterstützung hinzu.

Die ersten Einsatzkräfte fanden das Unfallfahrzeug auf dem Dach liegend im Straßengraben vor. „Der Fahrer befand sich wenige Meter neben seinem Pkw“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Uwe Geismann. Nach ersten Vermutungen hatte sich der 27-Jährige nicht eigenständig aus dem Auto befreit, sondern wurde allem Anschein nach nach dem Zusammenprall mit einem Straßenbaum herausgeschleudert, da er offenbar nicht angeschnallt war.

Der Verunglückte, der aus Ahlen stammt, war bei der notärztlichen Erstversorgung bei Bewusstsein, doch seine Verletzungen waren so schwer, dass umgehend ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Die Luftretter landeten direkt auf der Guissener Straße, die während der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett unpassierbar blieb.

Schwerer Alleinunfall auf der Guissener Straße 1/21 Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Guissener Straße. Foto: Christian Wolff

Wie die Polizei ermittelte, muss der Mann kurz vor der Tischlerei Kemper nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Abschnitt liegt hinter einer Kurve und verläuft recht gerade. Wie die Spuren am Straßenrand belegten, hatte der Wagen unmittelbar an einem Überweg die Fahrbahn verlassen, schlitterte einige Meter durch den Graben und muss dabei aufgrund seiner Geschwindigkeit in die Luft geschleudert und gegen einen Baum geprallt sein. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb kopfüber liegen.

Ein weiteres Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen der Beamten nicht an dem Unfall beteiligt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern jedoch noch an. Nach gut eineinhalb Stunden wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben; das Fahrzeug abgeschleppt.