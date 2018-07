Sie liefern „Musik zum Biertrinken“

Ungewöhnlich ist die Band schon, die da am Freitagabend den Auftakt zum Ahlener „Tralla-City“-Sommer macht: Beim kostenlosen Kulturprogramm „auf Tour“ reihen „Schmeisig“ aus Köln auf dem Stadthallen-Parklatz bestens unterhaltend Hit an Hit.

Dabei ist den Musikern allerdings die jeweilige Stilrichtung der gecoverten Songs offenbar gleichgültig. Hauptsache, die Stimmung am lauen Sommerabend steigt, scheint es zuweilen. „Musik zum Biertrinken“ nennt das Quintett denn auch sein Genre. „Damit wir uns nicht Cover-Band nennen müssen“, witzeln die fünf von der Bühne aus.

Mit dem eingängigen Gitarrenriff von „Paint It, Black“ der „Rolling Stones“ starten die Multiinstrumentalisten und Sänger ihr zweistündiges Programm im Akustik-Sound mit Cajon, Banjo, Bouzouki, Gitarren und Bass, um es sogleich mit „Hazy Shade Of Winter“, bekannt von „Simon & Garfunkel“ und den „Bangles“, zu verbinden. Das „Schmeisig“-Konzert ist voller solcher musikalischer Überraschungen. Griechische Klänge gehen dabei unvermittelt in den Schlager „Schmidtchen Schleicher“ über. Und als es „It‘s My Life“ heißt, vermischen „Schmeisig“ die unterschiedlichen Songs von „Dr. Alban“ und „Bon Jovi“, die bloß den gleichen Titel haben, zu einem. Dazu wird längst vor der Bühne mitgeklatscht und getanzt.

Auch, wer sich zu Anfang noch darüber mokiert hat, dass Bänke und Tische zu weit weg von der Bühne aufgestellt seien, dem gefällt später das abwechslungsreiche Musikprogramm auf dem Stadthallen-Parkplatz sichtlich. Kurzerhand haben einige Zuschauer selbst Biertische näher zur Band gerückt und bekommen so auch die launigen Ansagen mit: „Wir haben Ahlen gegoogelt. Hier gab‘s im Mittelalter einen Frauenüberschuss, aber nun sind wir ja da“, wird gescherzt, um sogar mit „Nothing Else Matters“ der Hardrocker „Metallica“ und dem eigentlich auf Berlin gemünzten „Stadtaffen“ von Peter Fox Bezug zur Wersestadt nehmen. Das kommt freilich bei den schätzungsweise rund 500 Zuhörern - keiner hat sie so genau gezählt - an.

Schätzungsweise 500 Zuschauer verfolgten den Auftritt. Foto: Christian Feischen

Beinahe lassen die vielen Witze, Gags und das Kokettieren mit dem Begriff „Musik zum Biertrinken“ bei der amüsanten „Schmeisig“-Performance vergessen, welch technisch versierte Musiker auf der „Tralla City“-Bühne stehen und dabei nicht zuletzt mit ihrem mehrstimmigen Gesang überzeugen, um selbst Raps von Eminem oder die Titelmelodie aus „Knight Rider“ im Country- oder Irish-Folk-Gewand daherkommen zu lassen. Das wird mit viel Applaus belohnt. „Es macht Laune, denen zuzuhören“, urteilen schließlich nicht wenige Besucher.

Die lassen „Schmeisig“ nicht ohne Zugaben von der Bühne gehen, wobei wiederum eine rhythmisch-folkige Version von Michael Jackson‘s „Heal The World“ überrascht. Gar nicht so „schmalzig“ wie das Original passt die Interpretation der fünf Musiker aus Köln so richtig zu einem lauen Sommerabend.