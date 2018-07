Reggae – tanzbar und frisch interpretiert

„Reggae“ verbindet man wohl am ehesten mit seinem Ursprungsland Jamaika - und Sommer, Sonne und Strand. Zum Auftakt der diesjährigen Reihe „Fernweh“, dem Sommerprogramm für Daheimgebliebene, präsentierte das Bürgerzentrum am Samstagabend die Reggae-Band „Nico Maleón & La Sonora Project“.

Die kommt allerdings aus Mexiko, wobei ihre Musik verschiedene Stilrichtungen verbindet und zuweilen hörbar davon geprägt ist, dass der Sänger, Gitarrist und Songwriter Nico Maleón aus dem Grenzgebiet im Nordwesten des Landes stammt: Um „La Frontiera“, die Grenze, ging es denn auch in einem der besonders eindringlich vorgetragenen Stücke.

Als das Quartett die Bühne des erst in der vorigen Woche eröffneten Sandstrandes „CopacaBüz“ am Parkplatz der ehemaligen Schuhfabrik betrat, kam sogleich „Reggae-Feeling“ bei den Besuchern auf. Tanzbar und frisch interpretierte die Gruppe ihre Songs aus der im letzten Jahr erschienen CD „El Azar de Los Dias“ - übersetzt in etwa „Die Chance des Tages“.

Die musikalische „Fernweh“-Reise ging dabei in verschiedene Richtungen, kombinierte das „Sonora Project“ doch Elemente aus Rap und Reggae oder Hip Hop und Rock mit traditioneller Folklore, für die vor allem Umberto Monteverdi an der Posaune sorgte. „Das ist so richtig Mexiko“, freuten sich da zwischendurch einige Zuhörer. Worum es in den Songs ging, erschloss sich den meisten Besuchern zwar nicht. Nur wenige englische Zwischenverse wie ein poppiges „Baby, Come Back“ oder ein gerapptes „Get Up, Get Up!“ ließen auf Inhalte beim durchweg auf mexikanischem Spanisch vorgetragenen Programm schließen.

Das rhythmische Zusammenspiel der Band mit ihrem Akustik-Reggae draußen am Büz stand für das Publikum sichtlich im Vordergrund. „Witzig, dass das Wetter ausgerechnet jetzt so durchwachsen ist“, hatte sich Theo Heming vom Büz-Team bei seiner Begrüßung zur „Fernweh“-Reihe noch eingelassen. Die Wolken hatten sich indessen schnell verzogen und im Laufe des Abends fanden immer mehr Besucher den Weg zum „CopacaBüz“, um das Ambiente am Sandstrand mitten in der Stadt zu genießen. Beim Duft von Paella und frisch gegrillten Sardinen tanzten gegen Ende des knapp zweistündigen Konzerts von „Nico Maleón & La Sonora Project“ gar einige vor der Bühne, andere genossen den Sommerabend in den bereitgestellten Liegestühlen - ganz so, wie bei der „Fernweh“-Reihe gedacht.