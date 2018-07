„Paartherapie“: Kunst tritt in einen Dialog

„Hier geschieht Enormes“, befand der Kölner Kulturredakteur und Kunstkritiker Andreas Richartz am Samstagnachmittag bei seiner Einführung zur Ausstellung „Paartherapie – Interventionen von Ines Braun und Iris Stephan“.

Zur Vernissage des zweiten Teils der „Sammlung Plus“ begrüßte Dagmar Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunstmuseums, stellvertretend für Museumsdirektor Burkhard Leismann zahlreiche „treue wie neue“ Gäste im Erdgeschoss des Neubaus. Alle zwei Jahre gewährt das Kunstmuseum Einblick in die eigene umfangreiche Sammlung mit Werken etwa aus Impressionismus und Expressionismus über abstrakte Kunst der Nachkriegszeit bis zur Gegenwartskunst.

Das Neue der nun eröffneten Ausstellung: Nicht das Museumsteam, sondern das Kölner Künstlerinnen-Duo Ines Braun und Iris Stephan hat bestimmt, welche Exponate aus der Sammlung gezeigt werden. 25 Werke, darunter Arbeiten von Auguste Renoir, Albrecht Dürer, Emil Nolde oder Timm Ulrichs, haben sich die beiden Künstlerinnen ausgesucht und sich über einen Zeitraum von zwei Jahren zu eigenen Bildern, Objekten und Installationen oder Kollagen inspirieren lassen.

Die Ausstellung sei zwar „nicht einfach“, meinte Andreas Richartz, der die Designerin Braun und die Malerin und Bildhauerin Stephan seit Jahren begleitet. „Seit neun Jahren arbeiten sie als ‚Künstlerduo Köln‘ zusammen“, so Richartz, wobei es bisher „ihr Markenzeichen“ gewesen sei, „in Räumen auszustellen, die sonst keine Kunsträume sind“. Die Ausstellung im Kunstmuseum sei insofern nun „eine konsequente Fortführung ihrer Arbeit“. Beide arbeiten dabei grundsätzlich eigenständig: „Ines Braun forscht, sie interessieren universelle Strukturen“, Iris Stephan dagegen „forscht nicht, sie philosophiert“, so Andreas Richartz über die Künstlerinnen. Das wird anhand ihrer Arbeiten in zwei großen und mehreren kleineren Sammlungsräumen deutlich, bei denen Werke aus dem Bestand des Museums stets themengebende „Paten“ für die Arbeiten der beiden sind. So inspirierte Emil Noldes Gemälde „Dunkle Landschaft“ Ines Braun zur Installation „Omen“ oder Hans Blochs Bleistiftzeichnung „Totenschädel“ Iris Stephan zu einer Reihe illustrativer Zeichnungen, die sich zudem auf Edgar Allan Poes Monumentalgedicht „Der Rabe“ beziehen. „Die verschiedenen Themenräume, mal von Braun, mal von Stephan gestaltet, zeugen dabei von Heiterkeit, aber auch von Tiefgründigkeit“, so Richartz zur Konzeption der Ausstellung, bei der Raumtexte es dem Betrachter erleichtern, das Gezeigte zu erschließen.

Nur im Foyer des Neubaus kommen die Arbeiten der beiden Künstlerinnen indessen zusammen: Hans Blochs Bleistiftzeichnung „Studie mit Eseln“ inspirierte Ines Braun zur Wandinstallation „Donkey Blind“. Iris Stephan reagiert mit der kollagenhaften, abstrakt-informellen Malerei „Eselsmädchen“ auf das gleiche Bild.

„Kurzer Rede langer Sinn: Haben Sie viel Spaß!“, schloss Andreas Richartz seine Einführung und lud die Besucher zum Rundgang und Gespräch mit den Künstlerinnen ein. Dabei erschloss sich den Betrachtern, dass Ines Braun und Iris Stephan mit ihren Arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes „intervenieren“, indem sie losgelöst vom kunsthistorischen Kontext „einschreiten“ und womöglich wie in einer Paartherapie „vermitteln“ können, indem ihre Arbeiten mit denen aus der Sammlung in einen künstlerischen Dialog treten.

Bis 30. September zeigt das Kunstmuseum die Ausstellung „Sammlung Plus – Paartherapie“. Zur „Halbzeit“ am Samstag, 25. August, wird ab 16 Uhr im Rahmen einer Kunstaktion mit Ines Braun und Iris Stephan der Katalog präsentiert.