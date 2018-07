Der Dolberger Schlepperstammtisch rundet in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. Das zehnjährige Bestehen soll dementsprechend mit dem inzwischen fünften Schleppertreffen gefeiert werden.

Die Geburtstagsveranstaltungen finden am Wochenende des 8. und 9. September auf dem Gelände der Raiffeisengenossenschaft in Dolberg – das benachbarte Feld an der Uentroper Straße wird dabei eingeschlossen – statt.

„Ist schon richtig ,Deutz‘-lastig hier – aber die wurden damals ja auch am meisten gebaut“, schmunzelt Heiner Nigges vom Schlepperstammtisch beim Blick ins Halbrund der aufgestellten Oldtimerschlepper. Sie alle werden zum fünften Schleppertreffen wieder zu sehen sein. Der älteste Traktor aus den Reihen der Dolberger ist inzwischen 80 Jahre alt und wurde im Jahr 1938 gebaut.

„Bei gutem Wetter rechnen wir mit 250 bis 300 Einheiten“, vermutet der Vorsitzende Dirk Wehler, dass es wieder voll wird und die Besucher eine Menge alter Schätzchen zu sehen bekommen, von denen einige älter als der Jahrgang 1938 sein dürften. Wenn Dirk Wehler von Einheiten spricht, meint er damit, dass sich weit mehr als nur alte Traktoren einfinden werden. Auch nostalgische Lastkraftwagen, Feuerwehrfahrzeuge oder auch Standmotoren werden das Herz der Oldtimerfreunde begeistern.

Auch bei den Kindern ist für Abwechslung gesorgt: Sie können an der Kindertreckerfahrschule mit dem Erwerb eines Zertifikats teilnehmen. Aber auch eine Hüpfburg und das Spielmobil sind im Einsatz.

31 Mitglieder zählt der Dolberg Schlepperstammtisch mit ebenso vielen Schleppern. Sie stecken schon mittendrin im Jubliäumsfest. Der Verein wurde am 18. September 2008 von sechs Liebhabern alter Schlepper gegründet. Bürgermeister Dr. Alexander Berger hat sein Kommen ebenso zugesagt wie der Artilleriezug der Dolberger Schützen und das Tanzduo „Ein Holländer und ein Ostfriese“, die aus dem Norddeutschen anreisen. Die beiden sind alte Freunde von Dirk Wehler, mit denen der aus Ostfriesland stammende Vorsitzende früher musiziert hat.

Beide Tage des Schleppertreffens beginnen um 10 Uhr, am Sonntag wird gegen 18 Uhr der Abschluss eingeläutet. Die Schlepperfreunde anderer Vereine finden Übernachtungsmöglichkeit; ein Fahrerlager ist vorbereitet. Somit steht für sie und die anderen Gäste am Samstagabend für die kleine Fete nichts mehr im Weg. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, angeboten werden Leckereien vom Grill und Getränke. An den Nachmittagen gibt es auch Kaffee und Kuchen.

