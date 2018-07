Beamte der Polizeiwache Ahlen kontrollierten am späten Mittwochabend in der Innenstadt einen jungen Mann. Dieser war gegen 23 Uhr mit einem Fahrrad unterwegs.

Bei der Überprüfung des Rades gab der Mann an, er habe das Rad gefunden und daraufhin mitgenommen. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad, das über keine Rahmennummer verfügt, aus diesem Grund sicher.

Dabei handelt es sich um ein Rad der Marke MBK vom Typ „Cap Ferrat“. Es verfügt über eine 21-Gang-Schaltung. Auf dem Gestell befindet sich ein Aufkleber der Firma Hürter aus Münster. Bislang konnte das Fahrrad keiner Straftat zugeordnet werden.

Die Ermittler fragen nun auf diesem Wege: Wem ist dieses Fahrrad womöglich gestohlen worden? Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiwache in Ahlen am Südberg unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.