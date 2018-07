Eine 28-jährige Frau hat am späten Samstagabend um 23.35 Uhr einen Rettungswagen gerufen, da sie ins Krankenhaus gebracht werden wollte. Als Grund gab sie beim Eintreffen der Kräfte an, dort bekäme sie „Essen, Trinken und Drogen“. Nach dem Hinweis, dies sei kein Grund sei, jemanden ins Krankenhaus zu bringen, schlug die Frau eine der beiden Rettungsassistentinnen mit der flachen Hand ins Gesicht. Da die Tatverdächtige einen verwirrten und aggressiven Eindruck machte, führten die herbeigerufenen Polizeibeamten sie zunächst der Polizeiwache Ahlen zu. Von dort aus wurde sie in eine Fachklinik eingewiesen.