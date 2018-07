Samstagmorgen gegen 6.51 Uhr meldete ein 31-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei sei sein Pkw erheblich beschädigt worden, während er auf dem Parkplatz der Tierklinik in der Bunsenstraße parkte.

Im Verlauf der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten jedoch Unstimmigkeiten: So waren keine weiteren Unfallspuren in der Umgebung zu finden, am Auto des Melders befand sich kein Fremdlack, in der Nähe befindliche Personen hatten nichts bemerkt. Darauf angesprochen gab der Fahrzeugbesitzer zu, dass er den Sachverhalt erfunden habe.

In Wirklichkeit sei er zuvor mit dem Mast einer Ampelanlage auf der Guissener Straße kollidiert. Als Erklärung für die in seinen eigenen Worten „dumme Idee“, eine Unfallflucht vorzutäuschen, gab der Mann an, dass kurz zuvor seine Katze, die er in der Tierklinik habe behandeln lassen wollen, gestorben sei. Daraufhin sei er in Tränen ausgebrochen, woraufhin er von der Straße abgekommen sei und den Unfall verursacht habe.