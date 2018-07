Auf der Warendorfer Straße sollte er am Samstagmittag gegen 12.03 Uhr angehalten und kontrolliert werden, als er mit einem Roller unterwegs war. Statt auf das Stop-Signal der Polizei zu reagieren, fuhr der Fahrzeugführer jedoch über die Gegenfahrbahn in Richtung des dortigen „Lidl“-Marktes.

Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung sowohl zu Fuß als auch mit dem Streifenwagen auf. Sie stellten den Rollerfahrer in Höhe der Kaulbachstraße. Dort ließ er sein Gefährt stehen und wollte zu Fuß flüchten. Spontan gab er als Motiv an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle versuchte der 34-jährige Mann aus Meschede mehrfach, die Polizeibeamten zu täuschen. So warf er zunächst ein verschließbares Tütchen mit Rauschgift in einen nahen Strauch. Als nächstes versuchte er, den Fahrzeugschlüssel unter einem Strauch verschwinden zu lassen. Die Polizeibeamten beobachteten jedoch beide Aktionen und stellten die Gegenstände sicher.

Weiterhin entdeckten sie eine Bauchtasche mit Rauschgift. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen zur Polizeiwache Ahlen und veranlassten die Durchsuchung seiner Wohnung. Dort trafen sie noch eine Person an, gegen die ein Haftbefehl bestand.