Die Renaturierung des Richterbach-Parks schreitet unaufhaltsam voran. Aber wie sieht es dort momentan genau aus? Einen genaueren Überblick verschaffte sich am Sonntag der SPD-Ortsverein Süd-Ost-Dolberg bei einem Rundgang über das Terrain.

Fachkundige Erläuterungen gab es dabei aus erster Hand von Jörg Pieconkows­ki als Grünflächen-Verantwortlicher der Stadt Ahlen, der sowohl das Grundkonzept als auch bisherige Fortschritte und zukünftige Entwicklungen näher erklärte. Eines fiel dabei sofort auf: In den vergangenen zwei Monaten hat sich in der einstigen „Mondlandschaft“ viel getan. Wo sich im Mai noch die Wut zahlreicher Anwohner über „Radikalschläge“ entlud (die „AZ“ berichtete), ist nun anstelle von Bodenaushub und Bauschutt mehr und mehr erstes Grün zu sehen. Auffallend auch: Der Spielplatz mit seinem neuen Turm, bereits von Weitem gut sichtbar, ist schon fertiggestellt und „schnell zu einem echten Blickfang geworden“, wie Pieconkowski betonte. Aber auch dauerhaft? „Da alle Pfosten aus Metall sind, ist das Gerät eigentlich für die Ewigkeit gebaut“, ließ der Leiter der Grünflächenabteilung wissen, dass sich der Wartungsaufwand in vertretbaren Grenzen halte.

Dass der Spielplatz jedenfalls schon jetzt angenommen wird, zeigte sich daran, dass er bereits am Sonntagmorgen von zahlreichen Familien genutzt wurde. Sofort ins Auge fielen den Sozialdemokraten auch die Fitnessgeräte, welche direkt neben dem Spielplatz neu aufgestellt wurden. Doch überlebt so etwas im öffentlichen Raum? Diese Frage wurde mehrfach aufgeworfen. Von der Grundidee zeigte sich der Ortsverein angetan. „Eine hervorragende Geschichte – vor allem, weil das aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden ist“, tat Vorsitzender Frank Viehfeger nach einem kleinen Funktionstest an den Geräten seine Meinung kund.

Ob auch der neue Bolzplatz eine hervorragende Geschichte wird, zeigt sich erst im Herbst, wenn die Grasnarbe soweit ist und dort die Tore aufgestellt werden.

Bereits jetzt deutlich erkennbar war für die SPD-Mitglieder hingegen das Konzept des neuen Richterbach-Parks. „Wir möchten Raum haben für Bach und Park“, verdeutlichte Pieconkowski. Ob dies vollends gelingt, wird die fortschreitende Renaturierung zeigen müssen.